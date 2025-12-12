 Херсон роздає обігрівачі місцевимпісля зупинки ТЕЦ через обстріли

  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 6.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі

Херсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерелХерсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Після зупинки роботи міської Херсонської ТЕЦ через російські обстріли місцева влада почала роздавати мешканцям альтернативні засоби опалення.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, першочергово увагу приділяють людям з інвалідністю, пенсіонерам, маломобільним громадянам і сім’ям із дітьми.

У місті сформували резерв із 2000 обігрівачів, які передадуть місцевим жителям. Районні ради разом із головами ОСББ складуть списки тих, хто зможе отримати допомогу. Наразі працівники міськради телефонують людям, щоб уточнити, чи вони перебувають у місті та чи потребують додаткового засобу опалення.

Також, як зазначив Ярослав Шанько, місцева влада узгодила з донорами постачання додаткової партії обігрівачів, щоб забезпечити містян опаленням у період призупинки роботи Херсонської ТЕЦ.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства. Без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Згодом, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли відновлять роботу Херсонської ТЕЦ, адже район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

Останні новини про: Війна в Україні

В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

«Забирають документи та зразки їжі», — прокуратура та поліція про обшуки через шкільне харчування

2 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні