У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі

Херсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Після зупинки роботи міської Херсонської ТЕЦ через російські обстріли місцева влада почала роздавати мешканцям альтернативні засоби опалення.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, першочергово увагу приділяють людям з інвалідністю, пенсіонерам, маломобільним громадянам і сім’ям із дітьми.

У місті сформували резерв із 2000 обігрівачів, які передадуть місцевим жителям. Районні ради разом із головами ОСББ складуть списки тих, хто зможе отримати допомогу. Наразі працівники міськради телефонують людям, щоб уточнити, чи вони перебувають у місті та чи потребують додаткового засобу опалення.

Також, як зазначив Ярослав Шанько, місцева влада узгодила з донорами постачання додаткової партії обігрівачів, щоб забезпечити містян опаленням у період призупинки роботи Херсонської ТЕЦ.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства. Без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Згодом, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли відновлять роботу Херсонської ТЕЦ, адже район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.