Половина Херсона без тепла: строки відновлення роботи ТЕЦ залишаються невідомими

Наслідки атак РФ по Херсонській ТЕЦ. Фото: Нафтогаз

Наразі неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

Про це 11 грудня в ефірі «Єдиних новин» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, без опалення нині залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок — приблизно 50% міста. Через інтенсивні атаки працівники ТЕЦ нерідко змушені годинами перебувати в укриттях, через те, що дрони контролюють територію навколо станції.

Реклама

— Прогнозувати строки відновлення неможливо. Район станції перебуває під постійним вогнем. Були дні, коли працівники дев'ять годин не могли вийти з укриття. Дрони постійно контролювали цю територію станції, — розповів Олександр Прокудін.

Прокудін запевнив, що жителів Херсона забезпечуватимуть альтернативними засобами обігріву. Міжнародні партнери вже опрацьовують передачу електричних і газових обігрівачів, зарядних станцій та павербанків. Крім того, розглядають облаштування пунктів обігріву прямо в укриттях міста.

— Також «Нафтогаз України» працює, щоб забезпечити жителів міста електричними та газовими обігрівачами. Перша тисяча таких обігрівачів їде до Херсонщини, — зазначив начальник ОВА.

За його словами, жителі громад правобережжя отримують тверде паливо або кошти на його придбання. Крім того, залишається складною ситуація з електропостачанням, через щоденні атаки інфраструктури.

— Тверде паливо або кошти вже отримали майже 30 тисяч сімей. Це 95% від нашої потреби. Ситуація з електропостачанням теж складна, ворог щодня б'є по інфраструктурі. 80 енергетиків та 35 одиниць техніки зараз працюють над відновленням щодня, — розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.