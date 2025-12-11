  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Половина Херсона без тепла: строки відновлення роботи ТЕЦ залишаються невідомими

Наслідки атак РФ по Херсонській ТЕЦ. Фото: НафтогазНаслідки атак РФ по Херсонській ТЕЦ. Фото: Нафтогаз

Наразі неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

Про це 11 грудня в ефірі «Єдиних новин» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, без опалення нині залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок — приблизно 50% міста. Через інтенсивні атаки працівники ТЕЦ нерідко змушені годинами перебувати в укриттях, через те, що дрони контролюють територію навколо станції.

Реклама

— Прогнозувати строки відновлення неможливо. Район станції перебуває під постійним вогнем. Були дні, коли працівники дев'ять годин не могли вийти з укриття. Дрони постійно контролювали цю територію станції, — розповів Олександр Прокудін.

Прокудін запевнив, що жителів Херсона забезпечуватимуть альтернативними засобами обігріву. Міжнародні партнери вже опрацьовують передачу електричних і газових обігрівачів, зарядних станцій та павербанків. Крім того, розглядають облаштування пунктів обігріву прямо в укриттях міста.

— Також «Нафтогаз України» працює, щоб забезпечити жителів міста електричними та газовими обігрівачами. Перша тисяча таких обігрівачів їде до Херсонщини, — зазначив начальник ОВА.

За його словами, жителі громад правобережжя отримують тверде паливо або кошти на його придбання. Крім того, залишається складною ситуація з електропостачанням, через щоденні атаки інфраструктури.

— Тверде паливо або кошти вже отримали майже 30 тисяч сімей. Це 95% від нашої потреби. Ситуація з електропостачанням теж складна, ворог щодня б'є по інфраструктурі. 80 енергетиків та 35 одиниць техніки зараз працюють над відновленням щодня, — розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Останні новини про: Війна в Україні

Лавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії
Лавров: переговори з США підтвердили «взаємне розуміння» щодо України
10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині
Лавров: переговори з США підтвердили «взаємне розуміння» щодо України
Лавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей у Миколаєві

1 година тому

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні