Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Найближчими днями Миколаїв пропонує насичену програму дозвілля для містян і гостей міста. На сценах — нові театральні постановки, у концертних залах — живі виступи, в кінотеатрах — прем’єри, а для дітей підготували окремі розважальні події.

Щоб допомогти вам обрати найцікавіше та спланувати дозвілля без зайвих клопотів, «МикВісті» зібрали добірку подій тижня в одному матеріалі.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 9-14 січня

Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Вполювати мишу. Різдвяна бійка — сімейний, комедія, екшн

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Випробувальний термін — комедія, романтика

7 бажань — комедія, пригоди, сімейний

Потяг до Різдва — сімейний, комедія

Анаконда — пригоди, екшн, комедія

Примат — жахи, трилер, містика

Служниця — детектив, трилер

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

9 січня, пʼятниця, 18:00

10 січня, субота, 16:00

«Скелети в шафi» — мелодрама

У кожного з нас є свої «скелети в шафі». Мова не про темні сторони біографії чи потаємні гріхи минулого – ні. У кожного є страхи, які ми ретельно приховуємо, навіть від самих себе. Не стали винятком і герої мелодрами з однойменною назвою. Чого боїться успішна жінка, красуня зі світської богеми, яка має все, про що можна мріяти: маєток, гроші, талант, успіх, прихильників? І чого боїться харизматичний джентльмен, якого вона зустріла на вечірці, де долі перетинаються лише на мить – заради легковажних амурних пригод? Для обох ця зустріч стане випробуванням на зрілість.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

11 січня, неділя, 16:00

«Диригент янголів» — драма

Що ви знаєте про Миколу Леонтовича? Звісно, це неперевершений композитор, Подільський Бах, під егідою якого розвивалась музична культура доби українського Відродження ХХ століття. Спадщина Миколи Дмитровича своєю майстерністю й неповторністю сягає вершин світового музичного мистецтва. Проте чи зможете розповісти, якими були його особистісні характеристики? Чим захоплювався митець у дитинстві, юності? Як починався його творчий шлях? Чим займався у вільний час?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

15 січня, четвер, 18:00

«Емігранти» — трагікомедія

Два емігранти, перебуваючи далеко від батьківщини, волею долі ділять убогу кімнатку десь під сходами. Інтелігент, політичний біженець, який мріє написати книгу про рабство і свободу, і пролетар, який приїхав на заробітки, зустрічають Новий рік разом. Зав’язується відверта розмова. Два абсолютно різні світогляди, дві протилежні життєві позиції, два таких несхожих характери, стикаючись, породжують гострий ідейний конфлікт.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театр

«Хід конем» (велика сцена)

9 січня, пʼятниця, 18:00

Фото: Академічний український театр

«Кіт у чоботях» (велика сцена)

8 січня, пʼятниця, 12:00

Фото: Академічний український театр

«Щастя можливе» (мала сцена)

10 січня, пʼятниця, 16:00

11 січня, пʼятниця, 16:00

Фото: Академічний український театр

Детективна агенція «Синій заєць» (мала сцена)

15 січня, четвер, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

10 січня, субота, 14:00 — «Крижане серце» (театр ім. М. Старицького)

«У цій казці живе принцеса Ельза, яка володіє магічною силою — вона може створювати лід і сніг. Але коли її чари вириваються з-під контролю, усе королівство поринає у вічну зиму... Чи зможе її сестра Анна розтопити холод не лише в королівстві, а й у серці Ельзи?»

10 січня, субота, 18:00 — «Ніч перед Різдвом» (театр ім. М. Старицького)

«Ніч перед Різдвом» — коли зорі яскравіше сяють, а нечисть плутає дороги, починається найвеселіше чаклунство року! У селі, де навіть чорт закохався, куються не тільки підкови, а й справжні почуття! Молодий коваль Вакула намагається здобути серце норовливої Оксани, а Солоха тим часом збирає у свої мішки... не дрова, а кавалерів!»

13 січня, вівторок, 16:00 — «Новорічні пригоди Гаррі Поттера та його друзів»

13 січня, вівторок, 18:00 — «Конотопська відьма»

15 січня, четвер, 18:00 — «Hotel 57: Різдво колишніх»

«Український Бродвей у супроводі живого джаз-бенду! Різдво — час дива… або хаосу! Особливо тоді, коли всі твої колишні випадково зустрічаються в одному готелі. Гірлянди блимають, шампанське ллється рікою, джаз наповнює повітря, а кожен ховає свою маленьку таємницю. «Hotel 57: Різдво Колишніх» — це вибухова суміш романтики, гумору й музики у стилі українського Бродвею. Вистава, де танці, інтриги, живий джаз і святкове безумство створюють настрій справжнього різдвяного шоу!»

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

10 січня, субота, 12:00 — новорічна подія «Історія, як Грінч викрав оленят»

«На вас чекає чудова новорічна інтерактивна програма з аніматорами, зустріч з Сантою та виступи талановитих артистів-вокалістів філармонії!»

Адреса: Дитячий лофт «Funny Bunny» вул. Сінна, 23 (вхід з вул Аркасівської), квиток коштує 200 гривень.

11 січня, неділя, 14:00 — концерт «Шедеври світової класики»

«Миколаївська обласна філармонія запрошує вас у витончену подорож світовою класикою, де барокова глибина поєднується з кришталевою емоцією живого виконання. Скрипка, флейта, домра та голоси створять атмосферу, в якій кожна нота — як промінь, кожен акорд — як подих»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

13 січня, вівторок, 19:00 — концерт CHRІSTMAS

«Це вечір, де рок фліртує з пристрастю, де гітара говорить голосніше за слова, а жіночий вокал пробирає до мурах. CHRІSTMAS-концерт — без ялинок, але з вогнем. Без солодких пісень, але з характером»

Адреса: ART PARTY BAR «ГРИВА», вулиця Сінна, 23. Квиток коштує 400 гривень.

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.