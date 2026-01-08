 «Переговори» стали словом 2025 року

Клуб

«Переговори» стали словом 2025 року за версією словника сучасної української мови «Мислово»

«Переговори» стали словом 2025 року . Колаж: МикВісті«Переговори» стали словом 2025 року . Колаж: МикВісті

Слово «переговори» стало словом 2025 року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово».

Як повідомляється на сайті онлайн-словника, популярність цього терміна була зумовлена політичними змінами у політиці США, а також першими за тривалий час кроками на зустріч один одному між Україною та Росією. Також слово перебувало в центрі суспільної уваги, зокрема і через активні заяви президента США Дональда Трампа, який у своїй передвиборчій кампанії обіцяв завершити війну протягом 24 годин та підштовхував Україну та Росію до переговорного столу.

Зазначається, що пік інтересу до слова «переговори» припав на травень 2025 року — саме тоді відбулися перші з 2022 року прямі переговори між українською та російською делегаціями.

Укладачі словника також підкреслюють, що попри наявність питомо українського слова «перемовини», у публічному просторі досі переважає саме слово «переговори», як наслідок радянської лексикографічної традиції.

До переліку слів-претендентів на звання «слова року» увійшли:

  • «Мідас» — назва операції НАБУ та САП щодо найближчого оточення президента, яка спричинила значні політичні зміни;
  • «картонки» — загальна назва протестів проти знищення антикорупційних органів та законопроєкту №12414;
  • «кілл-зона» — територія ураження на фронті, що розширюється через масове застосування безпілотників;
  • «інфільтрація» — тактика російської піхоти з просування малими групами;
  • «НРК» — наземні роботизовані комплекси, які масово використовують під час штурмів та евакуації поранених;
  • «справедливість» — ключовий суспільний запит року, зокрема у контексті «справедливого миру» та «справедливої мобілізації»;
  • «виснаження» та «брехня» — слова, що відображають характер повномасштабної війни та управлінські проблеми;
  • Don’t push the horses — крилатий вислів боксера Олександра Усика, який став вірусним у соцмережах.

Окремо у рейтингу визначили і «антивираз року» — фразу генерального прокурора Руслана Кравченка «прийду за кожним». На думку авторів «Мислова», цей вислів відсилає до найтемніших сторінок історії та свідчить про деградацію правоохоронної системи.

Довідка: Словник «Мислово» заснований у 2012 році з метою фіксації неологізмів і сленгу сучасної української мови. Слова та визначення до нього надсилають самі користувачі. Проєкт обирає слово року вже втринадцяте, орієнтуючись на його популярність і соціальну значущість.

Нагадаємо, пам’ятник, перероблений з Леніна на Шевченка, став експонатом національного музею.

