«Переговори» стали словом 2025 року за версією словника сучасної української мови «Мислово»
Ірина Олехнович
22:39, 08 січня, 2026
Слово «переговори» стало словом 2025 року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово».
Як повідомляється на сайті онлайн-словника, популярність цього терміна була зумовлена політичними змінами у політиці США, а також першими за тривалий час кроками на зустріч один одному між Україною та Росією. Також слово перебувало в центрі суспільної уваги, зокрема і через активні заяви президента США Дональда Трампа, який у своїй передвиборчій кампанії обіцяв завершити війну протягом 24 годин та підштовхував Україну та Росію до переговорного столу.
Зазначається, що пік інтересу до слова «переговори» припав на травень 2025 року — саме тоді відбулися перші з 2022 року прямі переговори між українською та російською делегаціями.
Укладачі словника також підкреслюють, що попри наявність питомо українського слова «перемовини», у публічному просторі досі переважає саме слово «переговори», як наслідок радянської лексикографічної традиції.
До переліку слів-претендентів на звання «слова року» увійшли:
- «Мідас» — назва операції НАБУ та САП щодо найближчого оточення президента, яка спричинила значні політичні зміни;
- «картонки» — загальна назва протестів проти знищення антикорупційних органів та законопроєкту №12414;
- «кілл-зона» — територія ураження на фронті, що розширюється через масове застосування безпілотників;
- «інфільтрація» — тактика російської піхоти з просування малими групами;
- «НРК» — наземні роботизовані комплекси, які масово використовують під час штурмів та евакуації поранених;
- «справедливість» — ключовий суспільний запит року, зокрема у контексті «справедливого миру» та «справедливої мобілізації»;
- «виснаження» та «брехня» — слова, що відображають характер повномасштабної війни та управлінські проблеми;
- Don’t push the horses — крилатий вислів боксера Олександра Усика, який став вірусним у соцмережах.
Окремо у рейтингу визначили і «антивираз року» — фразу генерального прокурора Руслана Кравченка «прийду за кожним». На думку авторів «Мислова», цей вислів відсилає до найтемніших сторінок історії та свідчить про деградацію правоохоронної системи.
Довідка: Словник «Мислово» заснований у 2012 році з метою фіксації неологізмів і сленгу сучасної української мови. Слова та визначення до нього надсилають самі користувачі. Проєкт обирає слово року вже втринадцяте, орієнтуючись на його популярність і соціальну значущість.
Нагадаємо, пам’ятник, перероблений з Леніна на Шевченка, став експонатом національного музею.
