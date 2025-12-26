На курорті в Ізраїлі: журналісти УП розповіли, як знайшли фігурантів справи «Мідас» Міндіча та Цукермана

Тимур Міндіч (зліва) та Олександр Цукерман (посередині) під час одного із заходів у Києві в березні 2024 року. Фото: «Схеми»

Журналісти «Української правди» провели спеціальну операцію, відшукавши в Ізраїлі бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — одних із головних фігурантів справи «Мідас» НАБУ та САП щодо масштабної корупції в енергетичній сфері.

Про це йдеться у відео про розслідування «Української правди».

Зазначається, що після прибуття до Ізраїлю журналісти протягом тижня не могли знайти жодних слідів Тимура Міндіча. За їхніми словами, бізнесмен наперед дізнався про приїзд знімальної групи та уникав публічних місць.

Ще у 2019 році, під час пошуків власності Ігоря Коломойського, журналісти дізналися, що співвласник «Кварталу 95» проживав поруч із олігархом в елітному передмісті Тель-Авіва. Тому команда «Української правди» одразу вирушила туди, втім «ознак життя в обох будинках не виявили».

Також журналісти перевірили інформацію про можливе проживання Тимура Міндіча в готелі Dan Accadia, однак і там його не було.

Теудат Зеут Тимура Міндіча, яке посвідчує особу громадянина Ізраїля, що видається Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю. Фото: Українська правда

Від внутрішніх джерел журналісти отримали копію офіційне посвідчення особи громадянина та резидента Ізраїлю Тимура Міндіча, у якому була вказана ще одна можлива адреса.

На другий день в Ізраїлі вони дізналися, що бізнесмен приїжджав оглянути будинок для оренди в Герцлії — курорті в Тель-Авів. За даними «Української правди», він з’явився на чорному Mercedes V-class у супроводі охорони. Проте доступ до приватного кварталу виявився закритим.

Дорогою назад журналісти помітили схожий чорний автомобіль, який заїхав на територію закритого житлового комплексу Ne'eman Towers.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Наступного ранку, коли вони повернулися аби перевірити, чи справді Тимур Міндіч жив у цьому кварталі на них напали працівники охорони. У оператора «Української правди» Ярослава відібрали телефон, на який вони знімали свій. Після приїзду поліції телефон повернули, однак охоронці вимагали видалити відео автівки, що заїхала на територію комплексу.

Журналісти також відвідали магазин Philosophy, який, за інформацією джерел, може використовуватися як «конвертаційний центр» для мігрантів з України. Там вони зустріли підозрюваного у справі — Олександра Цукермана.

Що сказав Олександр Цукерман?

Підозрюваний у справі Олександр Цукерман заявив, що планує повернутися в Україну:

— Я їхав планово. Дитині потрібно було зробити операції... Це все політична історія, направлена проти нашої держави, — заявив він.

Він підтвердив своє давнє знайомство з Чернишовим, а Book-офіс, що фігурує у справі «Мідас» як місце «відмиву» корупційних грошей, назвав «інтелектуальним клубом», де «інтелектуальні люди» просто спілкувались на «філософські теми». Бізнесмен також заперечив, що магазин Philosophy є конвертаційним центром для мігрантів.

Він також не зміг пригадати, чи зустрічався з Володимиром Зеленським.

Про Тимура Міндіча він сказав, що знайомий з ним понад 20 років. Свій розшук Олександр Цукерман теж прокоментував.

— Те, що я бачу, детективи НАБУ разом із кимось створили кіно, його показали для того, щоб підірвати якусь ситуацію, щоб досягти чогось від нашої країни, — зазначив він.

Як зустріли Тимура Міндіча?

Знімальна група мала вдачу перестріти Тимура Міндіча на одній з вулиць Герцлії. Коментуючи обвинувачення проти себе, він заявив про значний медійний тиск:

— Медійно з мене зробили крайнього і винного… Це, мені здається, крута робота ваша і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все, — заявив бізнесмен.

Тимур Міндіч в Ізраїлі. Фото: Українська правда

Водночас він не став спростовувати підозри Національного антикорупційного бюро:

— Я не можу заперечувати звинувачення НАБУ і САП. Є звинувачення, є справа. Зараз триває слідство. Потім буде суд, — сказав Тимур Міндіч.

Він також підтвердив особисте знайомство з Рустемом Умєровим та Германом Галущенком, але заперечив будь-які вказівки з його боку.

За словами Тимура Міндіча, він під тиском і не хоче нашкодити собі:

— Мені й так не легко. Я перевіз сюди свою сім'ю, перебуваю під великим тиском… З часом усе буде розкрито. І я буду говорити, давати інтерв'ю, СБУ, НАБУ, — зазначив він.

Про контакти із президентом України Володимиром Зеленським він сказав, що « зараз узагалі не спілкуюся».

Бізнесмен заперечив наявність охорони та представницького авто, а про інцидент із журналістами «УП» сказав, що це все фейк.

Нагадаємо, раніше український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта справи «Мідас» Національного антикорупційного бюро щодо масштабної корупції в енергетиці Тимура Міндіча в Ізраїлі нібито здійснили невдалий замах вбивства.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Згодом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Вже вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки на квартирі тоді ще чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього, на тлі обшуків, він написав заяву про відставку. Одразу після звільнення «Українська правда» із посиланням на внутрішні джерела повідомила, що ексголова ОП вимагав від президента Володимира Зеленського усунути Василя Малюка, бо той «прогледів» спецоперацію «Мідас», а тому не захистив його.