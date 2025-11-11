В Енергоатомі заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії. Фото: Енергоатом

Масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи державного підприємства «Енергоатом».

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ «НАЕК «Енергоатом», а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій», — йдеться у заяві.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

У енергокомпанії підкреслили, що вона була і залишається «опорою енергетичної системи України», яка «забезпечує надійну роботу об’єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України».

«Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що колектив товариства працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни — тієї енергії, яка щоденно тримає світло в домівках мільйонів українців, підтримує промисловість. Головним завданням для нас залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави», — зазначили в пресслужбі.

Окрім того, у компанії повідомили про початок підготовки до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків, які запланували на 2026 рік.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.