НАБУ прийшло з обшуками до екс-міністра енергетики Галущенка: розслідується масштабна операція з викриття корупції

Національне антикорупційне бюро заявило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. З обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Про це повідомляють в НАБУ.

Виявлені під час обшуку кошти. Фото: НАБУ Виявлені під час обшуку кошти. Фото: НАБУ Виявлені під час обшуку кошти. Фото: НАБУ

Як зазначається, правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації». Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема «Енергоатом».

— 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом, — заявили у НАБУ.

Відомо, що детективи НАБУ 10 листопада проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказує УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Раніше «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела повідомляло, що Тимур Міндіч є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро щодо розкрадання державних коштів. Документуванням бізнесмена займався керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого нещодавно затримала Служба безпеки України.

«Українська правда» з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах писало, що Бюро готує Тимуру Міндічу підозру.

Медіа називали Тимура Міндіча другом президента Володимира Зеленського, одним із співвласників студії «Квартал 95» і людиною, наближеною до Офісу президента.