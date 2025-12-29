САП та НАБУ підозрюють п’ятьох нардепів за отримання хабарів, серед них — миколаївський «слуга» Негулевський

Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді. Фото з відкритих джерел

САП та НАБУ викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати України. Посадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за «потрібні» результати голосувань у сесійній залі Верховної Ради.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

За даними слідства, злочинну групу створили у 2021 році. Частина її учасників координувала діяльність угруповання, зокрема визначала, за які законопроєкти необхідно голосувати «за» або «проти», та передавала відповідні вказівки іншим депутатам.

Для організації голосувань учасники групи надсилали повідомлення з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в WhatsApp. Також організатори розподіляли між депутатами отримані хабарі.

Інші учасники злочинної групи мали неухильно дотримуватися вказівок щодо голосування та бути присутніми в сесійній залі у дні розгляду відповідних питань. За виконання цих вимог вони отримували грошову винагороду — як безпосередньо, так і через посередників з-поміж учасників групи.

Сума хабарів визначалася так званим «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих кожним депутатом законопроєктів і постанов, а також від їхньої присутності на пленарних засіданнях.

Розмір винагороди коливався від 2 до 20 тисяч доларів США. За даними слідства, у період із листопада по грудень 2025 року один із членів групи отримав щонайменше 145 тисяч доларів, які мав розподілити між іншими народними депутатами.

Усім підозрюваним вручили клопотання про застосування запобіжних заходів. Досудове розслідування у справі триває.

Правова кваліфікація: частина 3 статті 28 та частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що за даними «Української правди», у справі про організовану злочинну групу в парламенті підозри вже отримали чотири народні депутати від «Слуги народу» — Євген Пивоваров, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.

Водночас «ZN.UA» зазначає, що підозри у хабарництві (стаття 368 Кримінального кодексу України) отримали лише три нардепи — Євген Пивоваров, Юрій Кісєль та Ігор Негулевський.