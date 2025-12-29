 САП та НАБУ підозрюють п’ятьох нардепів за отримання хабарів, серед них — миколаївський «слуга» Негулевський

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -1.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -1.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

САП та НАБУ підозрюють п’ятьох нардепів за отримання хабарів, серед них — миколаївський «слуга» Негулевський

Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді. Фото з відкритих джерелМиколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді. Фото з відкритих джерел

САП та НАБУ викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати України. Посадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за «потрібні» результати голосувань у сесійній залі Верховної Ради.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

За даними слідства, злочинну групу створили у 2021 році. Частина її учасників координувала діяльність угруповання, зокрема визначала, за які законопроєкти необхідно голосувати «за» або «проти», та передавала відповідні вказівки іншим депутатам.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Для організації голосувань учасники групи надсилали повідомлення з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в WhatsApp. Також організатори розподіляли між депутатами отримані хабарі.

Інші учасники злочинної групи мали неухильно дотримуватися вказівок щодо голосування та бути присутніми в сесійній залі у дні розгляду відповідних питань. За виконання цих вимог вони отримували грошову винагороду — як безпосередньо, так і через посередників з-поміж учасників групи.

Сума хабарів визначалася так званим «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих кожним депутатом законопроєктів і постанов, а також від їхньої присутності на пленарних засіданнях.

Розмір винагороди коливався від 2 до 20 тисяч доларів США. За даними слідства, у період із листопада по грудень 2025 року один із членів групи отримав щонайменше 145 тисяч доларів, які мав розподілити між іншими народними депутатами.

Усім підозрюваним вручили клопотання про застосування запобіжних заходів. Досудове розслідування у справі триває.

Правова кваліфікація: частина 3 статті 28 та частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що за даними «Української правди», у справі про організовану злочинну групу в парламенті підозри вже отримали чотири народні депутати від «Слуги народу» — Євген Пивоваров, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.

Водночас «ZN.UA» зазначає, що підозри у хабарництві (стаття 368 Кримінального кодексу України) отримали лише три нардепи — Євген Пивоваров, Юрій Кісєль та Ігор Негулевський.

Останні новини про: корупція

Посадовця Південноукраїнської міськради підозрюють у розтраті майже ₴248 тис. бюджетних коштів
КОП розрахував вартість кейтерингу для шкіл Миколаєва на підставі листів трьох компаній з орбіти Ременнікової
Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді, — ЗМІ
Реклама
Читайте також:
новини
Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Даріна Мельничук
новини
Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян
новини
КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини
З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

Анна Гакман
новини
У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: корупція

Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді, — ЗМІ
КОП розрахував вартість кейтерингу для шкіл Миколаєва на підставі листів трьох компаній з орбіти Ременнікової
Посадовця Південноукраїнської міськради підозрюють у розтраті майже ₴248 тис. бюджетних коштів

Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

ТРАНСПОРТ

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

6 годин тому

У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Головне сьогодні