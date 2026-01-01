ВАКС призначив застави п’ятьом нардепам, підозрюваним у «торгівлі голосами»: серед них і миколаївський «слуга» Негулевський

ВАКС обирає запобіжний захід нардепці Ользі Савченко. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи п’ятьом народним депутатам, яких підозрюють в організації схеми систематичного отримання хабарів за голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визначив для підозрюваних застави різного розміру: одному з депутатів призначили заставу у 40 мільйонів гривень, іншому — 30 мільйонів гривень, ще двом — по 20 мільйонів гривень. П’ятому фігуранту справи призначили заставу у 16,6 мільйонів гривень. Крім того, усіх підозрюваних зобов’язали носити електронні браслети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозри отримали депутати Євген Пивоваров, Ольга Савченко, Юрій Кисель, Михайло Лаба, а також нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.

Як зазначили в «Суспільному», під час розгляду запобіжного заходу для Ольги Савченко прокурор САП Анатолій Рибалко попросив провести засідання у закритому режимі. За словами прокурора, закритість засідання необхідна для збереження таємниці слідства та безпеки учасників процесу.

Справа щодо махінацій з голосуванням у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі у WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було віддати «відповідні» голоси за гроші.

Сума «винагороди», за даними детективів, могла коливатися від 2 до 20 тисяч доларів. У період із листопада по грудень 2025 року один із членів угруповання начебто отримав щонайменше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між іншими учасниками.