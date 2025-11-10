Корупція в енергетиці: НАБУ заявляє, що гроші «відмивали» в офісі екснардепа, який втік до Росії

Фігуранти масштабної корупційної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

Про це повідомили в НАБУ, публікуючи другу частину розмов учасників схеми.

Нагадаємо, що слідство зазначає, що учасники регулярно отримували 10–15% «відкату» від контрагентів «Енергоатому». Постачальникам нав’язували оплату, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи чи поставлені товари та зберегти статус постачальника. Цю практику називали «шлагбаумом».

Через офіс в Києві, як зазначають в бюро, здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей мережею компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів.

НАБУ досі не розкрило імен фігурантів, але за інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет) ;

; Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор) ;

; Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон) ;

; Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).