Корупція в енергетиці: НАБУ заявляє, що гроші «відмивали» в офісі екснардепа, який втік до Росії
- Новини України
- Аліса Мелік-Адамян
17:35, 10 листопада, 2025
Фігуранти масштабної корупційної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.
Про це повідомили в НАБУ, публікуючи другу частину розмов учасників схеми.
Нагадаємо, що слідство зазначає, що учасники регулярно отримували 10–15% «відкату» від контрагентів «Енергоатому». Постачальникам нав’язували оплату, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи чи поставлені товари та зберегти статус постачальника. Цю практику називали «шлагбаумом».
Через офіс в Києві, як зазначають в бюро, здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей мережею компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів.
НАБУ досі не розкрило імен фігурантів, але за інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:
- Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
- Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
- Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
- Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).
Цей факт зокрема підтверджують самі учасники розмовою від вересня 2025 року:
Тенор: Ну, я згоден... Але питання з грошима, з легалізацією цих грошей. Щоб ними можна було скористатися. Нах*я їх брати.
Рокет: Ви зараз сидите і кажете: розкажи будь ласка, як придумати щоб ось весь світ, всі спецслужби, FATF, блід, борються, і ось на поверхні лежить десь схема як зробити так, щоб вони всі блядь пішли нах*й, нічого не знайшли, а я б потім прийшов і сказав — ось у мене бл*дь.
Тенор: Питання ж у тому, що шукати? Правильно? Ми тут нічим, по суті, незаконним не займаємося, в даному випадку... Нічого нема. Питання інформаційне та відносини наші всередині компанії.
Рокет: Правильно. Ось як я гадаю. Ну, приблизно зараз бачу цю історію для себе. Я хочу, щоб ось є допустимо мій син так, щоб він зареєстрував компанію в якійсь острівній юрисдикції, не офшорної. Чи не офшорної. Ця компанія зробила інвестицію у фонд. наприклад — сейшельський, і далі сейшельський фонд... і дав сюди доручення від цієї компанії — купіть мені цю компанію там.
Тенор: Гроші ви сюди як забиратимете?
Рокет: Ось сюди?
Тенор: Так.
Рокет: Гарне питання. Для цього інша, ось така ж компанія, там умовно це ті ж самі Сейшель.... це окремий бізнес, окремих людей. Ти віддаєш їм це, мінус якісь це, вони дають кредит... ось сюди кредит на 20 років...
Тенор: Угу
Рокет: .. потім, по суті, віддають тобі під кредитний договір, або переписують його десь там.
Тенор: На іншу компанію
Рокет: ... на іншу компанію, або через 20... ну грубо кажучи тобі його просто віддали, і через 20 років еб*сь тут у себе в балансі як хочеш з усією цією історією.
Тенор: Ок. добре. Як тоді всю цю історію острівню туди поліпити? З усіма юрособами та з усім іншим...
Вранці 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми у сфері енергетики. З неї стало відомо, що розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.
Відомо, що в рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
Також детективи НАБУ 10 листопада проводили обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказує УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».
