Операція «Мідас»: НАБУ опублікували частину розмов фігурантів справи про масштабну корупцію в енергетиці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми у сфері енергетики.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Кодова назва операції «Мідас». В бюро кажуть, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, до яких залучили всіх детективів бюро. Слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів.

Розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.

Конкретних імен в НАБУ не називають, але на запису, який оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». Вони говорять про будівництво захисних споруд, зміни сум відкатів і кадрові зміни.

Відомо, що в рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».