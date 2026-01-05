Через атаки Росії за тиждень зафіксували понад 100 пошкоджень енергооб’єктів, — Міненерго

За тиждень через атаки Росії зафіксували понад 100 пошкоджень енергооб’єктів. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж тижня свят, з 29 грудня по 4 січня Міненерго зафіксували понад 100 пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських обстрілів.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.

— Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження мереж унаслідок бойових дій. При цьому майже 20 разів ворог бив цілеспрямовано по об’єктах енергетичної інфраструктури, — зазначив він.

Олександр В’язовченко повідомив, що найдовше знеструмленими все ще залишаються споживачі в прифронтових і прикордонних регіонах, адже через постійні обстріли відновлювальні роботи інколи просто неможливо розпочати.

Також, за його словами, під час виконання робіт сьогодні, 5 січня, бригада «Харківобленерго». потрапила під атаку дрона, проте обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаїв ударними безпілотниками Shahed-131/136. Пошкоджень зазнала критична інфраструктура: без світла залишилися понад 6 тисяч абонентів у Миколаївському районі.