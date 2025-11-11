НАБУ встановило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єру, відомому як Че Гевара

Че Гевара — колишній віцепремʼєр міністр. Скриншот з відео

Національне антикорупційне бюро України встановило, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою.

Про це повідомляється у розслідуванні НАБУ.

За даними правоохоронців, загалом зафіксували передачу 1,2 мільйонів доларів та майже 100 тисяч євро готівкою — безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників організації. Окрім того, ще 500 тисяч доларів передали дружині колишнього віцепрем’єра після того, як він сам став підозрюваним у корупційних злочинах за матеріалами НАБУ та САП.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

НАБУ зʼясувало, що перші згадки про Че Гевару на плівках з’явилися в лютому 2025 року, коли йому планували передати 300 тисяч доларів. У березні під час обговорення передачі коштів особа на прізвисько Шугерман згадувала, що «набере Тимуру» щодо повідомлень від Че Гевари.

Правоохоронці також зафіксували дзвінок, у якому керівник організації Карлсон узгоджує передачу коштів Че Геварі. Цей дзвінок датований березнем 2025 року. У травні члени організації обговорювали наступну передачу коштів колишньому віцепрем’єру. НАБУ зазначає, що учасники намагалися завуалювати розмови про видачу коштів.

Пізніше відбулося обговорення передачі коштів дружині колишнього віцепрем’єра. За даними НАБУ, вона є професоркою одного з київських закладів вищої освіти. Передача грошей відбулася 9 травня у медичній клініці в Києві, що належала особі з прізвиськом Шугармен. Під час обшуків також виявили листування, де обговорювали передачу коштів.

НАБУ не розкривало ім’я Че Гевари. Утім, за інформацією РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова — колишнього міністра національної єдності.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.