Коломойський заявив про невдалий замах на Міндіча в Ізраїлі. Фото: Getty Images

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта справи «Мідас» Національного антикорупційного бюро щодо масштабної корупції в енергетиці Тимура Міндіча в Ізраїлі нібито здійснили невдалий замах.

Про це він сказав під час засідання Київського апеляційного суду, який розглядає питання продовження його арешту, повідомляє «Укрінформ».

За словами Ігоря Коломойського, замах стався 28 числа.

— А ви знаєте про Міндіча? Замах був 28 числа в Ізраїлі. Злочинці арештовані, поранили хатню робітницю, але вона вижила. Переплутали дім, — заявив він.

Бізнесмен також додав, що більше деталей нібито повідомить 11 або 12 грудня під час наступного засідання суду.

Водночас, у коментарі на запит «Суспільного», Посольство України в Ізраїлі не підтвердило інформацію про замах.

Нагадаємо, раніше розгляд справи Ігоря Коломойського щодо збитків «Приватбанку» та «Укрнафти» перенесли на 11 грудня. Причиною зриву засідання стало те, що олігарха не змогли доставити до суду через нібито зламаний транспорт. Тоді адвокат Ігоря Коломойського заявив, що суд спеціально зривають, аби бізнесмен не зміг «розповісти правду».

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

У листопаді 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Провадження про оскарження рішення щодо націоналізації закрито.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Згодом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Вже вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки на квартирі тоді ще чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього, на тлі обшуків, він написав заяву про відставку. Одразу після звільнення «Українська правда» із посиланням на внутрішні джерела повідомила, що ексголова ОП вимагав від президента Володимира Зеленського усунути Василя Малюка, бо той «прогледів» спецоперацію «Мідас», а тому не захистив його.