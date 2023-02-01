Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски у олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщают СМИ.

По данным издания, расследование касается махинаций по «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Напомним, в июле стало известно, что Игорь Коломойский мог лишиться украинского гражданства.

В сентябре в доме Коломойского уже проходили обыски, в него приходили детективы Национального антикоррупционного бюро. Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».