Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Решение касается «обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций принудительного отчуждения в собственность государства акций» этих компаний.
До этого решения более 40% акций «Укрнафты» принадлежало Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 контролирующих эту компанию. «Нафтогазу» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».
Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС.
ПАО «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге. Структура собственности предприятия достаточно запутана, но большая часть акций через оффшоры, скорее всего, также принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Владельцем АО «Мотор Сич» до последнего времени был Вячеслав Богуслаев, которого в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.
ЧАО «АвтоКрАЗ» контролировалось народным депутатом многих созывов от партии «Батькивщина» Константином Жеваго.
Владельцем ЧАО «Запорожтрансформатор» является Константин Григоришин.
Напомним, Шевченковский суд Киева заключил под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
Также Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, которые могут подтверждать его сотрудничество с Россией.
Также оказалось, что У Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российское гражданство.
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Решение касается «обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций принудительного отчуждения в собственность государства акций» этих компаний.
До этого решения более 40% акций «Укрнафты» принадлежало Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 контролирующих эту компанию. «Нафтогазу» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».
Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС.
ПАО «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге. Структура собственности предприятия достаточно запутана, но большая часть акций через оффшоры, скорее всего, также принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Владельцем АО «Мотор Сич» до последнего времени был Вячеслав Богуслаев, которого в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.
ЧАО «АвтоКрАЗ» контролировалось народным депутатом многих созывов от партии «Батькивщина» Константином Жеваго.
Владельцем ЧАО «Запорожтрансформатор» является Константин Григоришин.
Напомним, Шевченковский суд Киева заключил под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
Также Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, которые могут подтверждать его сотрудничество с Россией.
Также оказалось, что У Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российское гражданство.