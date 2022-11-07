Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Решение касается «обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций принудительного отчуждения в собственность государства акций» этих компаний.

До этого решения более 40% акций «Укрнафты» принадлежало Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 контролирующих эту компанию. «Нафтогазу» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».

Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС.

ПАО «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге. Структура собственности предприятия достаточно запутана, но большая часть акций через оффшоры, скорее всего, также принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Владельцем АО «Мотор Сич» до последнего времени был Вячеслав Богуслаев, которого в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

ЧАО «АвтоКрАЗ» контролировалось народным депутатом многих созывов от партии «Батькивщина» Константином Жеваго.

Владельцем ЧАО «Запорожтрансформатор» является Константин Григоришин.