Сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

— Задержание произошло в рамках уголовного производства по поводу незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, — отметили в ведомстве.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», являющейся одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН «Сапсон»

КО-52 «Аллигатор»

Ми-28Н «Ночной охотник»

— Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, подчеркнули в СБУ.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

— Однако после получения военной продукции посредники переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей, — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.