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Сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
— Задержание произошло в рамках уголовного производства по поводу незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, — отметили в ведомстве.
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», являющейся одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
— Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, подчеркнули в СБУ.
Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
— Однако после получения военной продукции посредники переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей, — говорится в сообщении.
В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.
Сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
— Задержание произошло в рамках уголовного производства по поводу незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, — отметили в ведомстве.
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», являющейся одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
— Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, подчеркнули в СБУ.
Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
— Однако после получения военной продукции посредники переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей, — говорится в сообщении.
В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.