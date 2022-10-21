В результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.

Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

— Установлено, что злоумышленник сдавал врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших защитников. Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона, — говорится в сообщении.

Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

— Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и «сообщениях» в соцсетях, — добавили в ведомстве.

Служба безопасности установила личность представителя спецслужб РФ, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Именно по его заданию злоумышленники собирали разведданные и передавали их через анонимные аккаунты в телеграммы.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в частности, конспиративную переписку руководителя вражеской агентуры со своим «куратором».

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников агентурной группы.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.