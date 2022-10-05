Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, которые занимались организацией псевдореферендумов Николаевской области.

Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организаторке псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, сообщено о подозрении заочно, сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам следствия, «беглянкой» оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

Как добавили в прокуратуре, подозреваемая согласилась на предложение оккупационных властей принять участие в организации и проведении незаконного референдума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Александровского сельского совета Баштанского района.

Действуя по предварительному сговору с неустановленной группой лиц, женщина организовала выездные избирательные участки на территории громады, опрос населения и оповещение о проведении псевдореферендума.

Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит.

Относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.