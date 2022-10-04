Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Николаева по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемая, по заданию спецслужб страны-агрессора, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. На указанные цели злоумышленница получила на собственную банковскую карточку от заказчика 50 тысяч гривен, часть из которых предназначалась ей лично за предоставленные ею услуги.

Также следствием установлено, что 72-летняя женщина под кураторством спецслужб РФ, добровольно согласившись на поставленные ей задачи, в апреле и мае текущего года собирала информацию о месте дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Николаева, которую передавала своему «куратору».

Злоумышленница находится под стражей. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, за конфискацию имущества.

Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.