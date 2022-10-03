Двое жительниц Южноукраинска подозреваются в поддержке действий российской армии.

Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, женщины с марта по июнь 2022 пользовались запрещенной в Украине социальной сетью «Одноклассники». Там распространялись материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины. Также подозреваемые прославляли действия русских войск на территории Украины.

Прокуратура Вознесенска направила в суд обвинение против женщин. Их будут судить по подозрению в ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Санкции статьи предусматривают исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Также уже наложили арест на имущество одной из женщин - одна четвертая квартиры стоимостью более полумиллиона гривен.

Напомним, ранее в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.