В Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что основной задачей подозреваемого были фото- и видеофиксирование расположения важных объектов критической инфраструктуры на территории Николаева и передача данных кураторам через закрытые каналы связи, для корректировки ракетных ударов по ним. За сотрудничество с оккупантами завербованному агенту пообещали денежное вознаграждение и гарантию безопасности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, подтверждающие сбор и передачу данных, которые он использовал для передачи информации врагу.

В прокуратуре также сообщили, что пенсионер обещал оккупантам наварить щи, когда те захватят Николаев.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Николаевской области.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.