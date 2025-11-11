Журналісти оприлюднили імена всіх, кого НАБУ підозрює в межах корупційної схеми в енергетиці

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували імена осіб, яким Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері.

Як повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, підозри отримали:

бізнесмен, співзасновник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»);

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»);

а також четверо осіб, пов’язаних із діяльністю так званого «бек-офісу» з легалізації коштів — Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Підозрювані в межах масштабної корупційної схеми в енергетиці. Ілюстрація: «Схеми»

У НАБУ повідомили, що п’ятьох із семи підозрюваних затримано. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман наразі перебувають за межами України. За даними слідства, Тимур Міндіч може перебувати в Ізраїлі.

За інформацією журналістів, Ігор Фурсенко зареєстрований як фізична особа-підприємець із видом діяльності «консультування з питань інформатизації». У телефонних контактах він вказаний як «Ігор, співробітник Михайла Цукермана». Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями бізнесу Тимура Міндіча.

Леся Устименко, за даними «Схем», також є приватною підприємицею у сфері дослідження ринку. У 2023 році вона придбала паркомісце в будинку у центрі Києва, де, за інформацією журналістів, розташовувався згаданий у розслідуванні НАБУ бек-офіс. Її чоловік, імовірно, є громадянином Росії, який до 2015 року регулярно відвідував РФ і в той же період отримав українське громадянство.

Ще одна фігурантка — Людмила Зоріна — має ФОП із видом діяльності «консультування з питань комерційної діяльності й керування». Її електронна пошта пов’язана з ім’ям Вадима Грони, колишнього радника керівниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про нього раніше повідомляло Bihus.Info: за даними журналістів, він відвідував АРМА та давав вказівки співробітникам, не будучи офіційним працівником агентства.

Сам Вадим Грона у коментарі «Схемам» підтвердив, що знайомий із Людмилою Зоріною, проте, за його словами, вони не спілкувалися останні п’ять–шість років.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою.

Після цих обвинувачень виявилось що Че Гевара — це колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Слід зазначити, що Державне підприємства «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Однак потім колишній міністр економіки України Тимофій Милованов оголосив про вихід із Наглядової ради НАЕК «Енергоатом».