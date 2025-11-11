  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Пробудження не відбулося», — екс-міністр економіки Милованов вийшов з Наглядової ради «Енергоатому»

Тимофій Милованов. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)Тимофій Милованов. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишній міністр економіки України Тимофій Милованов оголосив про вихід із Наглядової ради НАЕК «Енергоатом».

Про це він повідомив 11 листопада на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимофія Милованова, того ж дня відбулося позачергове засідання Наглядової ради, під час якого він запропонував два ключові рішення — тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, а також створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу. Нова структура мала би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Реклама

Ексміністр економіки розкритикував стан справ у компанії, заявивши, що «Енергоатом» «потопає у бюрократизмі»:

«Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію"», — написав Тимофій Милованов.

Нагадаємо, станом на листопад 2025 року Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» складається з чотирьох членів замість семи. Головою є незалежний член Ярек Неверович (ексміністр енергетики Литви), заступником — Майкл Елліотт Кірст (експерт з корпоративного управління). Представниками держави були Тимофій Милованов та Віталій Петрук від Міненерго.

Раніше Наглядова рада компанії повідомила про проведення спеціального засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ щодо ймовірної корупції в «Енергоатомі».

Згодом в пресслужбі компанії заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії.

Останні новини про: Енергетика

В «Енергоатомі» заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії
НАБУ встановило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єру, відомому як Че Гевара
Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні
Реклама

Читайте також:

новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Енергетика

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні
НАБУ встановило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єру, відомому як Че Гевара
В «Енергоатомі» заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії

У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

1 година тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Головне сьогодні