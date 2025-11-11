«Пробудження не відбулося», — екс-міністр економіки Милованов вийшов з Наглядової ради «Енергоатому»

Тимофій Милованов. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишній міністр економіки України Тимофій Милованов оголосив про вихід із Наглядової ради НАЕК «Енергоатом».

Про це він повідомив 11 листопада на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимофія Милованова, того ж дня відбулося позачергове засідання Наглядової ради, під час якого він запропонував два ключові рішення — тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, а також створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу. Нова структура мала би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Ексміністр економіки розкритикував стан справ у компанії, заявивши, що «Енергоатом» «потопає у бюрократизмі»:

«Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію"», — написав Тимофій Милованов.

Нагадаємо, станом на листопад 2025 року Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» складається з чотирьох членів замість семи. Головою є незалежний член Ярек Неверович (ексміністр енергетики Литви), заступником — Майкл Елліотт Кірст (експерт з корпоративного управління). Представниками держави були Тимофій Милованов та Віталій Петрук від Міненерго.

Раніше Наглядова рада компанії повідомила про проведення спеціального засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ щодо ймовірної корупції в «Енергоатомі».

Згодом в пресслужбі компанії заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії.