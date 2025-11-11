Наглядова рада «Енергоатома» заявила про незалежну перевірку через корупційний скандал. Ілюстративне фото: «Енергоатом»

Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» проведе спеціальне засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ у справі щодо ймовірної корупції у компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві наглядової ради компанії.

Рада планує ініціювати незалежну перевірку, а також провести комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю в компанії. Там підкресли що, що готові до повної співпраці з правоохоронними органами.

«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади», — йдеться у заяві.

Кошти, виявлені під час обшуку. Фото: НАБУ Кошти, виявлені під час обшуку. Фото: НАБУ

НАЕК «Енергоатом» станом на листопад 2025 року має наглядову раду з чотирьох членів замість семи. Головою є незалежний член Ярек Неверович (колишній міністр енергетики Литви), заступником — Майкл Елліотт Кірст (експерт з корпоративного управління), представниками держави — Тимофій Милованов (екс-міністр економіки) та Віталій Петрук (від Міненерго). Дві посади незалежних членів залишаються вакантними після відмови Тімоті Стоуна та оголошеного конкурсу Кабміну, а третя державна посада — не заповнена.

Відомо, що в рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми у сфері енергетики.