Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексію Чернишов. Фото: МикВісті

Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Слідство встановило, експосадовець входив до числа осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювала «пральню» особа, яка керувала злочинною організацією, викритою НАБУ та САП.

Правоохоронці зафіксували передачу 1,2 мільйонів доларів та майже 100 тисяч євро готівкою — безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників організації.

На оприлюднених НАБУ плівках чути, що фігуранти називали віцепрем’єра Че Геварою.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.