  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

КолиКолишній віцепрем’єр-міністр Олексію Чернишов. Фото: МикВісті

Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Слідство встановило, експосадовець входив до числа осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювала «пральню» особа, яка керувала злочинною організацією, викритою НАБУ та САП.

Реклама

Правоохоронці зафіксували передачу 1,2 мільйонів доларів та майже 100 тисяч євро готівкою — безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників організації.

На оприлюднених НАБУ плівках чути, що фігуранти називали віцепрем’єра Че Геварою.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

  • Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
  • Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
  • Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
  • Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

Останні новини про: Енергетика

В «Енергоатомі» заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії
НАБУ встановило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єру, відомому як Че Гевара
«Пробудження не відбулося», — екс-міністр економіки Милованов вийшов з Наглядової ради «Енергоатому»
Реклама

Читайте також:

новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Енергетика

«Пробудження не відбулося», — екс-міністр економіки Милованов вийшов з Наглядової ради «Енергоатому»
НАБУ встановило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єру, відомому як Че Гевара
В «Енергоатомі» заявили, що корупція, яку викрило НАБУ, не нашкодила компанії

У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

1 година тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Головне сьогодні