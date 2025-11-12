Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції

Уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Архівне фото: «МикВісті»

Міністра енергетики Германа Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції», — зазначила вона.

Виконувати обов’язки міністра тимчасово буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Сам Герман Галущенко заявив, що підтримує рішення уряду та не планує перешкоджати розслідуванню.

«Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — сказав він.

За словами міністра, важливо ухвалити політичне рішення, а вже потім «розбиратися з усіма деталями».

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою.

Після цих обвинувачень виявилось що Че Гевара — це колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Слід зазначити, що Державне підприємства «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Однак потім колишній міністр економіки України Тимофій Милованов оголосив про вихід із Наглядової ради НАЕК «Енергоатом».

Згодом, журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували імена осіб, яким Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. У НАБУ повідомили, що п’ятьох із семи підозрюваних затримано.