Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини
- Новини Миколаєва
18:15, 01 січня, 2026
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще двох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.
Відповідний указ оприлюднили 1 січня на сайті Офісу президента.
Як зазначається в документі, енергетиків нагородили за мужність і самовідданість під час виконання службових обов’язків, особливо в умовах війни в Україні.
Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили Руслана Годомського — електромонтера Баштанської дільниці Баштанського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго».
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили Олександра Ковтуна — електромонтера цеху ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Нагадаємо, раніше, з нагоди Дня енергетика, президент уже нагородив чотирьох енергетиків з Миколаївщини.
