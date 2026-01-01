Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини. Фото ілюстративне:«Миколаївобленерго»

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще двох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.

Відповідний указ оприлюднили 1 січня на сайті Офісу президента.

Як зазначається в документі, енергетиків нагородили за мужність і самовідданість під час виконання службових обов’язків, особливо в умовах війни в Україні.

Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили Руслана Годомського — електромонтера Баштанської дільниці Баштанського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго».

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили Олександра Ковтуна — електромонтера цеху ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Нагадаємо, раніше, з нагоди Дня енергетика, президент уже нагородив чотирьох енергетиків з Миколаївщини.