Зеленський відзначив чотирьох енергетиків Миколаївщини з нагоди професійного свята

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня енергетика відзначив державними нагородами чотирьох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.
Відповідний указ №974/2025 оприлюднили на сайті Президента України.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили:
- Ігоря Крамаренка — електромонтера бригади Очаківської дільниці Південного району АТ «Миколаївобленерго»;
- Миколу Синявського — апаратника цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція».
Почесне звання «Заслужений енергетик України» присвоїли:
- Миколі Вовненку — старшому оператору відділення цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція»;
- Олександру Міщенку — електромонтеру бригади Миколаївського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів.
