 Президент Зеленський нагородив енергетиків Миколаївщини

  понеділок

    22 грудня, 2025

Зеленський відзначив чотирьох енергетиків Миколаївщини з нагоди професійного свята

Енергетики Миколаївщини. Фото: «Миколаївобленерго».Енергетики Миколаївщини. Фото: «Миколаївобленерго».

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня енергетика відзначив державними нагородами чотирьох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.

Відповідний указ №974/2025 оприлюднили на сайті Президента України.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили:

  • Ігоря Крамаренка — електромонтера бригади Очаківської дільниці Південного району АТ «Миколаївобленерго»;
  • Миколу Синявського — апаратника цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція».

Почесне звання «Заслужений енергетик України» присвоїли:

  • Миколі Вовненку — старшому оператору відділення цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція»;
  • Олександру Міщенку — електромонтеру бригади Миколаївського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів.

