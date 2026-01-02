 У 2025 році на Миколаївщині зросла кількість підприємств і робочих місць

  • пʼятниця

    2 січня, 2026

  • 4.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Переселенка з Олешок, яка відкрила кав’ярню у Вознесенську, архівне фото: МикВістіПереселенка з Олешок, яка відкрила кав’ярню у Вознесенську, архівне фото: МикВісті

У 2025 році на Миколаївщині зареєструвалися 940 нових підприємств, а кількість робочих місць зросла на 4,7%.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтервʼю Новини.Live.

За його словами, у 2025 році 940 підприємств змінили реєстрацію на Миколаївську область з інших областей. Також вдалося створити 11 тисяч нових робочих місць, що становить зростання на 4,7%.

— Можу сказати, що за 2025 рік 940 підприємств змінили реєстрацію на Миколаївську область, тобто з інших областей. Також завдяки залученим програмам вдалося збільшити кількість робочих місць на 4,7%, що за багато років стало першим таким показником. Було створено 11 тисяч нових робочих місць завдяки програмам міжнародних партнерів і залученню інвесторів. Це антикризові програми тимчасового характеру. Сподіваюся, що ми цей тренд будемо продовжувати для того, щоб створювати робочі місця, — повідомив Віталій Кім.



Нагадаємо, у 2026 році Державна податкова служба планує провести 73 перевірки бізнесу в Миколаївській області. Загалом по Україні кількість запланованих перевірок становить 4 558, що майже на 5% менше, ніж минулого року.

Для порівняння, в Одеській області податкова служба планує провести 246 перевірок бізнесу, що більш ніж утричі перевищує показник Миколаївщини.

Кількість перевірок податкової, інфографіка: ОпендатаботКількість перевірок податкової, інфографіка: Опендатабот

Найбільшу активність податківців очікують навесні — у березні та квітні. Натомість на початку року кількість перевірок буде найменшою і становитиме 278 по країні.

Останні новини про: Миколаївщина

Понад 900 повітряних тривог зафіксували у Миколаївській області у 2025 році
З російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році
На Миколаївщині збитки екології від обстрілів енергетичної інфраструктури оцінюють у ₴4,8 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині збитки екології від обстрілів енергетичної інфраструктури оцінюють у ₴4,8 млн
З російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році
Понад 900 повітряних тривог зафіксували у Миколаївській області у 2025 році

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик

На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

Головне сьогодні