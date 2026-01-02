У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Переселенка з Олешок, яка відкрила кав’ярню у Вознесенську, архівне фото: МикВісті

У 2025 році на Миколаївщині зареєструвалися 940 нових підприємств, а кількість робочих місць зросла на 4,7%.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтервʼю Новини.Live.

За його словами, у 2025 році 940 підприємств змінили реєстрацію на Миколаївську область з інших областей. Також вдалося створити 11 тисяч нових робочих місць, що становить зростання на 4,7%.

— Можу сказати, що за 2025 рік 940 підприємств змінили реєстрацію на Миколаївську область, тобто з інших областей. Також завдяки залученим програмам вдалося збільшити кількість робочих місць на 4,7%, що за багато років стало першим таким показником. Було створено 11 тисяч нових робочих місць завдяки програмам міжнародних партнерів і залученню інвесторів. Це антикризові програми тимчасового характеру. Сподіваюся, що ми цей тренд будемо продовжувати для того, щоб створювати робочі місця, — повідомив Віталій Кім.





Нагадаємо, у 2026 році Державна податкова служба планує провести 73 перевірки бізнесу в Миколаївській області. Загалом по Україні кількість запланованих перевірок становить 4 558, що майже на 5% менше, ніж минулого року.

Для порівняння, в Одеській області податкова служба планує провести 246 перевірок бізнесу, що більш ніж утричі перевищує показник Миколаївщини.

Кількість перевірок податкової, інфографіка: Опендатабот

Найбільшу активність податківців очікують навесні — у березні та квітні. Натомість на початку року кількість перевірок буде найменшою і становитиме 278 по країні.