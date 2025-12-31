У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото: МикВісті

Напередодні новорічних свят сезон зимових розваг в Україні у самому розпалі. У різних містах відкриваються ковзанки — як просто неба, так і у закритих аренах. У Миколаєві льодова ковзанка запрацювала з 7 грудня у дитячому містечку «Казка». Водночас частина містян скаржиться, що ціни на катання відчутно б’ють по гаманцю.

Редакція «МикВісті» вирішила це перевірити та порівняти вартість відвідування ковзанок у різних містах України.

Згідно з офіційною сторінкою Facebook тарифи на ковзанку у «Казці» виглядають так:

Основний квиток (у вартість входять ковзани) — 410 гривень / 45 хвилин,

Основний квиток (зі своїми ковзанами) — 310 гривень/ 45 хвилин,

Оренда помічника (тваринок-фігурок, які допомагають встояти на льоду) — 110 гривень / 45 хвилин.

Тобто одна година катання на ковзанці для пари з дитиною може в середньому вийти у суму понад тисячу гривень.

Ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото: МикВісті

Ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото: МикВісті

Які ціни на ковзанки в інших регіонах?

Одеса

В Одесі працюють одразу декілька великих ковзанок, ціни у яких варіюються від 200 до 400 гривень.

Так, покататися на ковзанці у школі фігурного катання «КРИЖИНКА» обійдеться у 200 гривень 45 хвилин. Варто зауважити, що у вартість вже входить прокат ковзанів. Але сам стадіон працює лише у вихідні для масових катань.

Ковзанка «Крижинка». Фото: Льодовий палац «Крижанка»/ Facebook

Луна-парк «Одеса» в парку Шевченка пропонує аналогічну вартість — 200 гривень за 45 хвилин. Додатково оренда ковзанів обійдеться у 150 гривень, що у загальному підвищує вартість квитків до 350 гривень. Для дітей та новачків також доступні спеціальні допоміжні фігури для катання, також за 150 гривень. Варто зауважити, що тут же беруть заставу за ковзани у вигляді 500 гривень або цінних речей, як мобільний телефон чи паспорт.

Луна-парк «Одеса». Фото: Покупон

Найбільша льодова арена міста — «ICE PARK» — пропонує безлімітне катання загалом за 400 гривень. Тобто відвідувач може кататися скільки завгодно часу, поки перебуває на арені. У вартість також входить оренда ковзанів. «Помічник» обійдеться у 200 гривень за годину, а послуги інструктора з катання коштують 300 гривень за 45 хвилин.

Ковзанка «ICE-AGE». Фото: Facebook/Ледовая арена «ICE AGE» Одеса

Запоріжжя

Запоріжжя пропонує різні ціни в залежності від дня відвідування. Так, на льодовій арені «ICE POINT» дорослі платять за квиток 250 гривень за годину катання у будні дні, та 300 гривень у вихідні. Дитячий квиток обійдеться від 200 гривень. Тут також діють знижки для студентів і пенсіонерів. З позитивного — арена працює навіть під час відключень світла.

Прайс на ковзанку в Запоріжжі. Фото: льодова арена «ICE POINT»

Львів

Ковзанка «Медик». Фото: Дитячі клуби Франківського району

У Львові одна з найбільших ковзанок просто неба — «Медик» на вулиці Горбачевського — пропонує катання за цінами нижчими, ніж у Миколаєві, проте зі своїми особливостями. У будні 1 година катання для дорослих коштує 300 гривень, для дітей до 14 років — 250 гривень. У вихідні та святкові дні ціни зростають до 350 та 300 гривень відповідно. Прокат ковзанів уже включено у вартість. Для військових та їхніх родин передбачені спеціальні знижки до 50%. Крім того, на території цьогоріч запрацював фургончик з гарячими напоями — на місці продається кава, чай, гарячий шоколад та глінтвейн, що допомагають зігрітися та додають святкового настрою.

Дніпро

У Дніпрі головна ковзанка розташована в парку «Зелений гай». Вона пропонує основний квиток за 350 гривень, який діє безлімітно. У вартість входить прокат ковзанів, але за послугу помічника доведеться також доплатити — 150 гривень за пів години. Додатково на місці можна придбати шкарпетки( 50 гривень) та рукавички (100 гривень).

Ковзанка у Дніпрі «Зелений Гай». Фото: Informator

Ужгород

Ужгородська ковзанка BOZDOSHRINK пропонує безлімітне катання з прокатом ковзанів, що входить у ціну білету. Вартість у будні становить від 300 гривень (соціальні години) до 400 гривень, у вихідні — 400–450 гривень. Діти полеглих Героїв, сироти та діти з інвалідністю катаються безкоштовно, а для військових, пенсіонерів та інших пільгових категорій діють спеціальні програми та знижки.

Ковзанка в Ужгороді. Фото: Банош.медіа

Київ

У Києві ціни традиційно вищі, ніж у інших регіонах. Головна ковзанка міста, що на ВДНГ, пропонує безлімітне катання за 450 гривень. Вхід для дітей від чотирьох років вхід безоплатний, а військові та люди з інвалідністю також можуть розраховувати на знижки. Окрім цього поруч з ковзанкою діють новорічні атракціони, фотозони, ярмарок.

«Зимова країна» у столичному ВДНГ. Фото: ВДНГ

Харків: замість льоду — ролики

У прифронтовому Харкові через війну склалася важка ситуація: у місті через війну так і не відкрили жодну ковзанку. У першу чергу так сталося, адже льодовий палац «Салтівський лід» зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів у квітні 2022 року. На заміну ковзанам харків’яни можуть відвідувати святкові роллердроми, як «Шато Ледо», де безлімітне катання для дорослих коштує 150–160 гривень, а для дітей — 130–140 гривень.

Нагадаємо, у 2025 році міські ради найбільших українських міст заклали загалом близько 2 мільйонів гривень на новорічно-різдвяні святкування. Водночас майже 40% з них узагалі не передбачили окремих витрат на традиційні зимові заходи — для цього використовували допомогу меценатів або ж управління повністю відмовилися від фінансування свят. До списку останніх належить і Миколаїв.

Головна ялинка у Миколаєві

Востаннє в Миколаєві встановлювали головну ялинку у 2021 році, архівне фото МикВісті

Так цьогоріч місто знову залишилося без головної міської ялинки та масових святкових заходів. Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров у коментарі для «МикВісті» заявив, що вважає недоречним проводити великі новорічні події в центрі міста в умовах воєнного стану.

Водночас зазначимо, що попри позицію очільника управління культури міста, у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації. Працюють театри та кінотеатри, а редакція «МикВісті» щотижня готує афішу заходів, які проводяться в місті.

Також, згідно з декларацією за 2024 рік, поданою Юрієм Любаровим 26 березня 2025 року, основним джерелом його доходу є заробітна плата. У документі вказується, річна зарплата посадовця в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини склала 651 тисячу 71 гривню — це близько 54,3 тисячі гривень на місяць.

При цьому у розмові з журналісткою «МикВісті» Юрій Любаров заявив, що опікування новорічною ялинкою не входить до його посадових обов’язків. Проте, до 2022 року Юрій Любаров проводив окремі брифінги, присвячені підготовці Миколаєва до новорічних свят. Наприклад, у грудні 2018 року він детально розповідав про дату та формат відкриття головної ялинки, яке супроводжувалося великим святковим концертом і мюзиклом. Крім того, Любаров також презентував програму дитячих заходів у Каштановому сквері, святкування Дня святого Миколая та інші святкування. Загалом він поетапно окреслював усі події — від увімкнення ілюмінації на головній ялинці 19 грудня до завершення святкового періоду 15 січня.

2017 рік: В ефірі комунального телеканалу «МАРТ» Юрій Любаров детально розказував про нову ілюмінацію та ялинку на Соборній площі.

2018 рік: Юрій Любаров провів брифінг, де розказав про план заходів зі святкування Нового року в Миколаєві.

2019 рік: Під час відкриття головної ялинки очільник управління культури в коментарі журналістам розказав про святкування на оновленій Соборній площі.

2020 рік: Управління культури Миколаєва розказало про святкування, декорації та каток на Соборній площі, які встановлювали тоді. Начальник управління культури Юрій Любаров тоді в коментарі «МикВісті» також розказав про терміни святкування.

2021 рік: Юрій Любаров напередодні 19 грудня розказував про плани святкування, щоб воно було «яскравим».

Таким чином, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Ялинка Миколаєва у мілітарі-стилі. Фото з відкритих джерел

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

