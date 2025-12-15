Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Ялиці на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві з 11 грудня розпочався традиційний продаж живих новорічних ялинок. Цьогоріч ціни на хвойні дерева у місті коливаються від 100 і до 10 тисяч гривень — залежно від виду, висоти та місця походження дерева.

З’ясувати, у скільки миколаївцям може обійтись новорічна красуня та які варіанти пропонують офіційні точки продажу, затверджені виконкомом, вирішили «МикВісті».

Де купити новорічну ялинку в Миколаєві?

Ялинки на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили 70 місць для продажу новорічних ялинок та прикрас:

Інгульський район — 27 місць;

Заводський район — 19 місць;

Центральний район — 17 місць;

Корабельний район — 7 місць.

Торгівля триватиме з 11 по 31 грудня. На місцях — ринках, базарах представлені ялинки як від місцевих лісгоспів (зокрема з Галицинового), так і з інших регіонів України — Волинської, Чернігівської та Тернопільської областей. Також у місто завозять й імпортні дерева, наприклад ялиці Нордмана з Данії.

Найнижчі ціни можна знайти у Корабельному районі — тут новорічне дерево залежно від висоти, пишності та виду коштує від 100 до 3 000 гривень.

Ялинки на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті Ялинки на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Заводському районі за живі ялинки просять від 350 до 5 000 гривень.

Центральний район пропонує приблизно такі ж ціни — хвойні можуть обійтись від 400 гривень за півметрові дерева і до 5 000 гривень за 5 метрову красуню.

Ялинки на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті

Найдорожчі варіанти, а саме преміальні ялиці з Данії, пропонують в Інгульському районі. Ці дерева висотою від двох метрів коштують від 10 до 20 тисяч гривень.

Ціни залежно від виду дерев

Сосна

Сосна на одній із точок продажу у Миколаєві. Фото: МикВісті

Сосна традиційно залишається найдешевшим типом хвойних, які можна придбати на Новий рік. Це пов’язано у першу чергу з тим, що сосни є більш розповсюдженими та частіше вирощуються на масовий продаж, ніж інші дерева. Також, порівняно з тією ж ялиною сосна має менш густу крону й слабший аромат хвої.

У Миколаєві сосни висотою 1—1,5 метра у середньому коштують від 300 до 500 гривень. На окремих точках у Корабельному районі кримську сосну можна знайти навіть за ціною від 100 гривень. Дерева висотою понад 2 метри стартують приблизно від 1 200 гривень і більше. Наприклад, чотириметрову сосну на одній з локацій продавали за близько 3 000 гривень.

Ялина

Класичний вибір для новорічних свят. Ялини висотою 1—1,5 метра коштують від 400 гривень, а дерева понад два метри можуть сягати у ціні і до 5 000 гривень.

П'ятиметрова ялина. Фото: МикВісті

Смерека

Смерека має густу симетричну пірамідальну крону та більш колючі гілки, ніж у ялинки. Водночас її цінують за пишність і стійкість до холодів. У Миколаєві не багато точок продажу пропонують саме цей тип дерева. У середньому смерека висотою до 1 метра коштує від 350 гривень. Дерева від 1,5 метра коштують від 1 000 гривень і більше.

Гілки смереки. Фото: МикВісті

Ялиця

Ялиця має густу симетричну крону, м’які неколючі голки та довго зберігає свіжий вигляд і аромат. Завдяки цим властивостям її вважають безпечною для дітей і домашніх тварин, але тому і ціна на цей тип дерев відповідно вища. Вартість ялиці висотою до одного метра у місті стартує від 1 000 гривень. Імпортні хвойні висотою від 1,5 метра можуть коштувати від 3 000 гривень, а преміальні дерева сягають і відмітки до 20 тисяч гривень.

Ялиці. Фото: МикВісті

Лісництва державного підприємства «Ліси України»

Надлісництва філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» також вже розпочали продаж різдвяних дерев. Як правило, ціни тут значно нижчі за ринкові.

За інформацією пресслужби підприємства, у Миколаївській області вартість ялинок коливається від 210 до 1 200 гривень — залежно від розміру та породи. У продажу є дерева як менше одного метра, так і висотою майже чотири метри.

Зазначається, що лісівники вирощують новорічні дерева на спеціальних плантаціях, а заготівля ялинок до свят здійснюють під час рубок формування та оздоровлення лісів, тобто це не шкодить екосистемі.

Втім, значним мінусом все ж залишається розташування точок продажу. Наразі в області діють шість локацій:

одна — у Баштанському районі;

одна — на Вознесенщині;

чотири — у Первомайському районі.

Офіційні пункти продажу ялинок від ДП «Ліси України». Фото: офіційний сайт підприємства

У ДП «Ліси України» наголошують, що усі дерева обов’язково маркуються спеціальними бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що підтверджує їх легальне походження.

Як перевірити легальність ялинки?

Не всі продавці працюють сумлінно, тож купувати новорічне дерево варто лише на офіційних ярмарках та точках продажу. Це гарантує, що ялинку не зрубали незаконно і що дерево справді відповідає обіцяній якості.

Основним способом перевірки легальності дерева є штрих-коди або чіпи на дереві. Вони можуть бути у формі пластикових бирок, так і паперових наліпок. На них зазвичай зазначають код ялинки, який внесли до системи електронного обліку деревини (ЕОД). Його можна перевірити онлайн на сайті та дізнатися про справжнє місце походження ялинки. Якщо ж інформація відсутня — це може свідчити про сумнівне походження товару.

Приклади чіпів та штрих-кодів на ялинках. Фото: МикВісті Приклади чіпів та штрих-кодів на ялинках. Фото: МикВісті Приклади чіпів та штрих-кодів на ялинках. Фото: МикВісті

Окрім цього продавці також повинні мати супровідні документи: накладні, декларації та дозволи на торгівлю.

Приклад документів на продаж. Фото: МикВісті

Нагадаємо, за незаконну вирубку, продаж і навіть купівлю хвойних дерев в Україні передбачена відповідальність:

стаття 88-1 КУпАП — штраф від 510 до 1 700 гривень за продаж чи купівлю дерев без належних документів;

ст. 65 КУпАП — за незаконну порубку дерев: від 510 до 1 020 гривень для громадян і до 5 100 гривень для посадових осіб.

Окремо нараховується шкода за незаконно зрубані дерева:

діаметр до 10 сантиметрів — 758,94 гривень;

діаметр 11—14 сантиметрів — 1 336,86 гривень.

Штучні та збірні ялинки

Гідною альтернативою живим деревам залишаються штучні ялинки. У онлайн магазинах та на точках продажу по місту в залежності від розміру та якості вони можуть обійтись у суму від 300—500 гривень за метрові моделі і до 5—11 тисяч гривень за реалістичні дерева з ефектом засніження.

Ціни на штучні ялинки в онлайн магазинах. Фото: скриншоти зі сайтів

Ціни на штучні ялинки в онлайн магазинах. Фото: скриншоти зі сайтів

Ціни на ялинки в магазинах. Фото: МикВісті

Також у Миколаєві продають збірні ялинки з живих гілок. Тут ціни варіюються від 350 до 1 000 гривень за дерево висотою 1,7 метра та до 6 000 гривень за варіанти понад два метри. Деякі точки за 150 гривень пропонують компактні деревця до півметра, що не займають багато місця.

Збірні ялинки. Фото: МикВісті

Головна ялинка Миколаєва: що відомо

Востаннє в Миколаєві встановлювали головну ялинку у 2021 році, архівне фото МикВісті

Нагадаємо, цьогоріч Миколаїв знову залишився без головної міської ялинки та масових святкових заходів. Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров у коментарі для «МикВісті» заявив, що вважає недоречним проводити великі новорічні події в центрі міста в умовах воєнного стану.

Таким чином, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.