У Миколаєві на Водохреща не облаштовуватимуть місця для купання: містян просять утриматися від занурення

Традиційне купання в ополонці на Водохреща.

У Миколаєві вже четвертий рік поспіль не облаштовуватимуть офіційні місця для купання на Водохреща.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк.

Він зазначив, що відповідно до доручення виконкому Миколаївської міської ради №348 від 2 червня 2022 року, на період дії воєнного стану в місті заборонено масовий відпочинок на прибережних зонах.

— Виконавчий комітет офіційно не визначав жодних зон, де можна було б проводити обряд Водохреща. Миколаївська міська рада не ухвалювала рішень, які б скасовували це доручення або передбачали разове врегулювання питання. Саме тому ми звертаємося до вірян із проханням відкласти цю традицію до мирного часу, — сказав Роман Возняк.

Роман Возняк також зазначив, що поблизу більшості пляжів немає укриттів.

— Йдеться і про безпекові аспекти: необхідне обстеження дна, чергування водолазів. Найголовніше — наявність укриттів на випадок повітряної тривоги. Берегова лінія в Миколаєві дуже протяжна, і на більшості традиційних пляжних зон немає найпростіших укриттів. З огляду на це ми закликаємо мешканців міста утриматися від проведення обряду купання на Водохреща на час дії воєнного стану, — резюмував Роман Возняк.

Обстеження річок перед Водохрещам

Кому варто утриматися від купання?

Окрім безпекових ризиків, лікарі застерігають і від серйозної шкоди для здоров’я, яку може спричинити різкий контакт із холодною водою. Сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Денис Курило наголошує, що купання в ополонці категорично протипоказане людям із серцево-судинними захворюваннями.

— Однозначно не можна купатися людям, яким протипоказані перепади температури. Це пацієнти з гіпертонічною хворобою, захворюваннями судин головного мозку, коронарних судин, а також із атеросклеротичними ураженнями, — розповів Денис Курило у коментарі «МикВісті».

Водохреща у Миколаєві до повномасштабного вторгнення

Також небезпечним занурення може бути для людей із цукровим діабетом, онкологічними, ендокринними захворюваннями та іншими хронічними хворобами.

За словами лікаря, різкий температурний контраст може викликати спазм судин, що призводить або до гіпертонічного кризу, або ж — до різкого зниження артеріального тиску, тахікардії та втрати свідомості.

Коли після купання потрібно негайно звертатися до лікаря

Серед небезпечних симптомів після занурення Денис Курило називає:

запаморочення та порушення координації;

сильний головний біль, нудоту;

пекучий біль у центрі грудної клітки.

— Усі ці симптоми можуть свідчити про серйозні порушення — і в такому разі потрібно негайно звернутися до лікаря, — наголошує він.

Водохреща у Миколаєві до повномасштабного вторгнення

Якщо все ж занурюватися — то на лічені секунди

Лікар зазначає, що непідготовленій, але здоровій людині достатньо 5–10 секунд у крижаній воді. Після цього необхідно:

одразу витерти тіло й волосся насухо;

тепло вдягнутися або перейти в тепле приміщення;

уникати переохолодження.

Також медик наголошує: за наявності симптомів ГРВІ або застуди купатися категорично не можна, оскільки це може призвести до ускладнень.

В Миколаївській області визначено лише два офіційні місця для купання на Водохреща

Як розповіла представниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк в коментарі «МикВісті», офіційних місць для купання у Миколаївській області всього два:

Міський пляж у Південноукраїнську – 6 січня 2026 року, з 06:00.

Зона відпочинку «На скелях», село Бузьке, Вознесенський район – 6 січня 2026 року, з 12:00.