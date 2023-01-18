В Николаеве в этом году на местах традиционного купания в день Крещения, 19 января, спасательные посты не будут разворачиваться.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

— Просим воздержаться от купания в реках Николаева, поскольку разминирование акватории не производилось. Существует высокая вероятность наткнуться на не сдетонировавшие боеприпасы, — отметили в городском совете.

Кроме того, в этом году религиозные общины не обращались в органы городской власти по поводу проведения массовых публичных мероприятий, в частности крестного шествия по случаю празднования Крещения.

Ранее сообщалось, что в селе Трихаты в 18 километрах от Николаева планируют разработку песчаного карьера на берегу реки вблизи жилых домов.