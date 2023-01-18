Земельный участок, на котором планируется разрыть песчаный карьер, архивное фото

В селе Трихаты в 18 километрах от Николаева планируют разработку песчаного карьера на берегу реки вблизи жилых домов.

Об этом сообщают «НикВести».

28 декабря 2022 года управление экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации опубликовало информацию о плановой деятельности ООО «Никземресурс-Песок», которая подлежит оценке влияния на окружающую среду. В ответ на информационный запрос мы получили копию уведомления, которое не обнародовано на официальном портале ведомства.

В документе говорится, что компания «Никземресурс-Песок» планирует внедрять деятельность по добыче полезных ископаемых, а именно промышленной разработки строительных песков месторождения Трихаты-1 в Николаевском районе Николаевской области.

«Полезное ископаемое на месторождении представлено песками кварцевыми средне-мелкозернистыми, коричневыми с серым оттенком, глинистыми, малоглинистыми белого и светло-серого цвета, иногда с розовым оттенком. Песок пригоден для использования в строительных растворах и дорожном строительстве, а также для работ по благоустройству, рекультивации и планировке», - говорится в документе.

Отмечается, что отчетом о геологическом исследовании недр предлагается транспортная система разработки открытым методом с параллельным перемещением фронта работ и внутренним образованием отвалов вскрышных пород. На работах при разработке месторождения планируется привлекать карьерную технику, работающую на дизельном топливе.

После исчерпания запасов на участке хозяйствующим субъектом будут проведены мероприятия по рекультивации нарушенных земель.

Отказ от разработки месторождения приведет к уменьшению объема строительно-монтажных работ в регионе.

Месторождение Трихаты-1 расположено в южной окраине села Трихаты Ольшанской территориальной общины, занимая малопродуктивные земли на правобережье долины реки Южный Буг. Площадь участка составляет 4,3 гектара.

В документе добавлены географические координаты месторождения, согласно которым оно фактически находится на берегу реки рядом с жилыми домами.

Отметим, что в сентябре 2021 года жители села Трихаты обратились в редакцию «НикВесты» и сообщили о том, что местные депутаты без согласия жителей предоставили компании «Никземресурс-Песок» разрешение на разведывательные работы. Местные жители жаловались, что компания планирует вырыть на территории села карьер в 50 метрах от жилых домов.

«На фото видно, что близ реки, жилых домов и линии электропередач. В 50 метрах от запланированного карьера находится газовый распределительный узел», - отмечено в письме местных жителей.

В документе указывается, что компания «Никземресурс-Песок» не рассматривает альтернативное место осуществления деятельности из-за того, что указанное месторождение уже разведано и имеет географическую привязку.

В разделе «Социально-экономическое влияние плановой деятельности» отмечается, что его реализация имеет положительное значение, ведь создаются новые и сохраняются существующие рабочие места, обеспечивается занятость местного населения и улучшаются условия, в том числе материальные, намечаются дополнительные денежные поступления в бюджеты всех уровней..

«В целом, добыча песка позволит обеспечить строительную отрасль в районе и области надежной сырьевой базой. Как результат, будут увеличены объемы строительно-монтажных работ в регионе и за счет здоровой конкуренции будет способствовать снижению их стоимости на рынке», - говорится в Сообщении.

Подробная геолого-экономическая оценка месторождения песков Трихаты-1 выполнена ООО «Никземресурс-Песок» в 2021 году. Запасы песков были разведаны впервые в 2021 году. До этого месторождение разрабатывалось бессистемно местным населением и предприятиями, в результате чего часть запасов песков произведена.

«На площади специального разрешения расположены линии электропередач 10 и 35 кВ, а также санитарно-защитные зоны жилых домов, нуждающихся в охранных зонах. Коммуникации и жилые дома переноса не подлежат, поэтому запасы полезного ископаемого подсчитаны отдельно. Контур проектного карьера отстроен с учетом вышеуказанных ситуаций, запасы в охранных и санитарных зонах подсчитаны отдельно и отнесены к условно балансовым», - говорится в документе.

Отмечается, что площадь балансовых запасов, которые можно добывать, составляет 1,547 гектара.

Планируемая предприятием деятельность может оказать значительное влияние на окружающую среду и подлежит оценке влияния на окружающую среду в соответствии с Законом Украины «Об оценке влияния на окружающую среду». Процедура оценки воздействия на окружающую среду предполагает право и возможность общественности для участия в такой процедуре. Все замечания и предложения общественности необходимо посылать в управление экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации.