Сегодня, 19 января, христиане восточного обряда отмечают праздник Богоявления Господня, или Крещение. Традиционно в Николаеве устраивали массовые купания в открытых водоемах, однако в этом году горожане решили воздержаться от погружений, поскольку разминирование акватории не проводилось.

Об этом сообщает корреспондент "НикВести».

В этом году те, кто побывал на службе в ВЦУ, вместо погружения в прорубь, купались в бочках у входа в церковь.

Как рассказала представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк в комментарии «НикВести», спасательные посты на местах купания также не разворачивались.

— Поскольку по городу нет мест для купания, мы свои обычные посты не выставляли, но инспекторы были на стихийных местах купания и подстраховывали. Только были единичные случаи купания по городу, – рассказала Ильяна Пацюк.

Отметим, что корреспонденты «НикВести» посетили береговую линию микрорайона Намыв – там тоже никто не погружался в реку.

Напомним, в этом году религиозные общины не обращались в органы городской власти по поводу проведения массовых публичных мероприятий, в частности крестного шествия по случаю празднования Крещения.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, Алина Квитко