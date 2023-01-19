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Сегодня, 19 января, христиане восточного обряда отмечают праздник Богоявления Господня, или Крещение. Традиционно в Николаеве устраивали массовые купания в открытых водоемах, однако в этом году горожане решили воздержаться от погружений, поскольку разминирование акватории не проводилось.
Об этом сообщает корреспондент "НикВести».
В этом году те, кто побывал на службе в ВЦУ, вместо погружения в прорубь, купались в бочках у входа в церковь.
Как рассказала представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк в комментарии «НикВести», спасательные посты на местах купания также не разворачивались.
— Поскольку по городу нет мест для купания, мы свои обычные посты не выставляли, но инспекторы были на стихийных местах купания и подстраховывали. Только были единичные случаи купания по городу, – рассказала Ильяна Пацюк.
Отметим, что корреспонденты «НикВести» посетили береговую линию микрорайона Намыв – там тоже никто не погружался в реку.
Напомним, в этом году религиозные общины не обращались в органы городской власти по поводу проведения массовых публичных мероприятий, в частности крестного шествия по случаю празднования Крещения.
Фото: Сергей Овчаришин, Алина Квитко
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Сегодня, 19 января, христиане восточного обряда отмечают праздник Богоявления Господня, или Крещение. Традиционно в Николаеве устраивали массовые купания в открытых водоемах, однако в этом году горожане решили воздержаться от погружений, поскольку разминирование акватории не проводилось.
Об этом сообщает корреспондент "НикВести».
В этом году те, кто побывал на службе в ВЦУ, вместо погружения в прорубь, купались в бочках у входа в церковь.
Как рассказала представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк в комментарии «НикВести», спасательные посты на местах купания также не разворачивались.
— Поскольку по городу нет мест для купания, мы свои обычные посты не выставляли, но инспекторы были на стихийных местах купания и подстраховывали. Только были единичные случаи купания по городу, – рассказала Ильяна Пацюк.
Отметим, что корреспонденты «НикВести» посетили береговую линию микрорайона Намыв – там тоже никто не погружался в реку.
Напомним, в этом году религиозные общины не обращались в органы городской власти по поводу проведения массовых публичных мероприятий, в частности крестного шествия по случаю празднования Крещения.
Фото: Сергей Овчаришин, Алина Квитко