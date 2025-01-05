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Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща

Миколаївці святкують Водохреща, архівне фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївці святкують Водохреща, архівне фото: ДСНС Миколаївщини

Рятувальники Миколаївщини закликають дотримуватись правил безпеки під час купання на свято Водохреща.

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки, зокрема містянам рекомендують:

  • Загартовувати організм заздалегідь;
  • Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
  • Перед купанням розігріти тіло;
  • Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
  • Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
  • Не пірнайте різко у воду;
  • Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
  • Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
  • Після купання випийте гарячого чаю.

Нагадаємо, починаючи з 2023 року міська влада відмовилась під час воєнного стану на церковні свята влаштовувати традиційні купання у воді. У 2023 році релігійні громади не зверталися до органів міської влади з приводу проведення масових публічних заходів, зокрема хресної ходи з нагоди святкування Водохреща. Проте ті хто був на службі в ПЦУ, замість занурення в ополонку, купались в бочках біля входу до церкви.

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