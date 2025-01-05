Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща
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- Анна Гакман
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15:28, 05 січня, 2025
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Рятувальники Миколаївщини закликають дотримуватись правил безпеки під час купання на свято Водохреща.
В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки, зокрема містянам рекомендують:
- Загартовувати організм заздалегідь;
- Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
- Перед купанням розігріти тіло;
- Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
- Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
- Не пірнайте різко у воду;
- Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
- Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
- Після купання випийте гарячого чаю.
Нагадаємо, починаючи з 2023 року міська влада відмовилась під час воєнного стану на церковні свята влаштовувати традиційні купання у воді. У 2023 році релігійні громади не зверталися до органів міської влади з приводу проведення масових публічних заходів, зокрема хресної ходи з нагоди святкування Водохреща. Проте ті хто був на службі в ПЦУ, замість занурення в ополонку, купались в бочках біля входу до церкви.
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