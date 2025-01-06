У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:58, 06 січня, 2025
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У понеділок, 6 січня, на Миколаївщині пройшли Водохрещенські купання, які вже другий рік поспіль українці відзначають за юліанським календарем. Для забезпечення безпеки громадян та запобігання надзвичайним ситуаціям, на місці чергували рятувальники ДСНС.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Понад 20 рятувальників стежили за дотриманням правил безпеки на 13 офіційно визначених локаціях по всій області.
Усі заходи пройшли без надзвичайних подій та небезпечних інцидентів.
Нагадаємо, що жителів Миколаєва заздалегідь закликали не купатися у річці на Водохреще.
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