У понеділок, 6 січня, на Миколаївщині пройшли Водохрещенські купання, які вже другий рік поспіль українці відзначають за юліанським календарем. Для забезпечення безпеки громадян та запобігання надзвичайним ситуаціям, на місці чергували рятувальники ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Понад 20 рятувальників стежили за дотриманням правил безпеки на 13 офіційно визначених локаціях по всій області.

Усі заходи пройшли без надзвичайних подій та небезпечних інцидентів.

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що жителів Миколаєва заздалегідь закликали не купатися у річці на Водохреще.