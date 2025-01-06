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У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще

У понеділок, 6 січня, на Миколаївщині пройшли Водохрещенські купання, які вже другий рік поспіль українці відзначають за юліанським календарем. Для забезпечення безпеки громадян та запобігання надзвичайним ситуаціям, на місці чергували рятувальники ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Понад 20 рятувальників стежили за дотриманням правил безпеки на 13 офіційно визначених локаціях по всій області.

Усі заходи пройшли без надзвичайних подій та небезпечних інцидентів.

У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС
У ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНСУ ДСНС показали, як віряни на Миколаївщині відсвяткували Водохреще. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що жителів Миколаєва заздалегідь закликали не купатися у річці на Водохреще.

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