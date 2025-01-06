Миколаївців закликали не купатися у річках на Водохреще

жителів Миколаєва закликали не купатися у річці. Архівне фото "МикВісті"

У понеділок, 6 січня, в Україні відзначають свято Водохреще. Однак жителів Миколаєва закликали не купатися у річці.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, річки у місті неперевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

«Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради рекомендує утриматися від здійснення обрядів відзначення свята Водохреща на водних об’єктах міста», — додали там.

Також у міській раді нагадали, що рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 2 червня 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану заборонено функціонування пляжів, місць масового відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об’єктів, використання плавучих засобів, улаштування водних атракціонів, місць для занять водними видами спорту, фізкультурно-оздоровчих занять.

Раніше рятувальники Миколаївщини закликали дотримуватись правил безпеки під час купання на свято Водохреща.