Клуб

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Востаннє в Миколаєві встановлювали головну ялинку у 2021 році, архівне фото МикВістіВостаннє в Миколаєві встановлювали головну ялинку у 2021 році, архівне фото МикВісті

Цьогоріч Миколаїв знову залишився без головної новорічної ялинки та святкових заходів в центрі міста.

Редакція «МикВісті» звернулась до начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова з питанням, чи буде цього року встановлена головна міська новорічна ялинка на Соборній площі.

— Ні. Ні. Не буде.

— Тобто місто знов не буде встановлювати?

— Місто знову на Соборній площі не буде встановлювати новорічну ялинку.

— А чому?

— Чому?

— Так

— Це серйозне питання? Вам розшифрувати чому?

— Серйозно, чому не буде? Багато міст встановлюють ялинки. Лише п’ять обласних центрів не встановлюють.

— Запитайте мене, будь ласка, «Будуть встановлювати?», я скажу «Ні». Крапка.

Очільник культури Миколаєва вважає недоречним проводити великі масові заході в центрі міста.

— Чому не буде встановлена ялинка на Соборній площі? Тому що сьогодні, під час війни, не доречні великі масові заходи зі встановленням ярмаркових місць та проведення інших розважальних заходів в центрі міста.

— Я розумію, що війна. Але ж управління (культури) працює, ви продовжуєте отримувати зарплатню. Управління культури не відмовилось від цього.

— Від чого?

— Від зарплати.

— Слухайте, дівчино. Давайте так. Ви записуєте нашу розмову?

— Так.

— Якщо у вас є питання такого роду, будь ласка, офіційний інформаційний запит. Я перший раз чую від ЗМІ, що воно перескакує з одного питання на інше. Я не відмовляюсь від зарплаті тому, що я працюю. І моя робота — не встановлення ялинки в місті Миколаєві. 365 днів на рік. Будь ласка, надайте мені інформаційний запит, я вам відповім.

Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров, фото з архіву МикВістіНачальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров, фото з архіву МикВісті

Водночас, попри позицію очільника управління культури міста, у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації.

Зокрема, влітку регулярно проходили концерти у публічному просторі *8 Причал, які організовував музикант та громадський діяч Володимир Алексєєв.

А у серпні там відбувся концерт до Дня молоді, який організувала Миколаївська ОВА.

Концерт до Дня молоді, 13 серпня 2025р., фото: Миколаївська ОВАКонцерт до Дня молоді, 13 серпня 2025р., фото: Миколаївська ОВА

Також постійно проводяться заходи у Будинку офіцерів флоту (ДОФ), яким також опікується Алексєєв. У концер-холі «Юність» проходять музичні концерти, зокрема, минулих вихідних так відбувся сольний виступ CHEEV, що зібрав повну залу.

CHEEV виступив у Миколаєві 6 грудня, фото МикВістіCHEEV виступив у Миколаєві 6 грудня, фото МикВісті

Також, у вересні у Парку Перемоги відбувся триденний фестиваль Street music fest Mykolaiv, який організував депутат міськради Федір Панченко та музикант Володимир Алексєєв. Тоді подію відвідали сотні містян.

Музичний фестиваль у Миколаєві, вересень 2025, скриншот з сюжету ТРК МАРТМузичний фестиваль у Миколаєві, вересень 2025, скриншот з сюжету ТРК МАРТ
Музичний фестиваль у Миколаєві, вересень 2025, скриншот з сюжету ТРК МАРТМузичний фестиваль у Миколаєві, вересень 2025, скриншот з сюжету ТРК МАРТ

Привіт! Я — Анна Гакман, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Анна Гакман

Працюють театри та кінотеатри, а редакція «МикВісті» щотижня готує афішу заходів, які проводяться в місті.

Зазначимо, що згідно з декларацією за 2024 рік, поданою Юрієм Любаровим 26 березня 2025 року, основним джерелом його доходу є заробітна плата. Згідно з документом, річна зарплата посадовця в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини склала 651 тисячу 71 гривню — це близько 54,3 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, що до 2022 року Юрій Любаров проводив окремі брифінги, присвячені підготовці Миколаєва до новорічних свят. Наприклад, у грудні 2018 року він детально розповідав про дату та формат відкриття головної ялинки, яке супроводжувалося великим святковим концертом і мюзиклом. Крім того, Любаров також презентував програму дитячих заходів у Каштановому сквері, святкування Дня святого Миколая та інші святкування. Загалом він поетапно окреслював усі події — від увімкнення ілюмінації на головній ялинці 19 грудня до завершення святкового періоду 15 січня.

  • 2017 рік: В ефірі комунального телеканалу «МАРТ» Юрій Любаров детально розказував про нову ілюмінацію та ялинку на Соборній площі.
  • 2018 рік: Юрій Любаров провів брифінг, де розказав про план заходів зі святкування Нового року в Миколаєві.
  • 2019 рік: Під час відкриття головної ялинки очільник управління культури в коментарі журналістам розказав про святкування на оновленій Соборній площі.
  • 2020 рік: Управління культури Микоаєва розказало про святкування, декорації та каток на Соборній площі, які встановлювали тоді. Начальник управління культури Юрій Любаров тоді в коментарі «МикВісті» також розказав про терміни святкування.
  • 2021 рік: Юрій Любаров напередодні 19 грудня розказував про плани святкування, щоб воно було «яскравим».

Зазначимо, що цього року більшість обласних центрів вирішили встановити новорічні ялинки. Згідно аналізу «Слово і діло» без ялинки залишаються лише п’ять міст: Миколаїв, Херсон, Тернопіль, Вінниця та Чернігів.

Миколаїв одне з 5 міст, які відмовились від святкування Нового року, інфографіка Слово і ділоМиколаїв одне з 5 міст, які відмовились від святкування Нового року, інфографіка Слово і діло

Нагадаємо, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2016 року.

