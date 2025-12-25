Український документальний фільм «Пісні землі, що повільно горить» номінували на Європейську кінопремію

Кадр фільму «Пісні землі, що повільно горить» . Фото: Facebook-сторінки Українського інституту.

Документальний фільм «Пісні землі, що повільно горить» (Songs of Slow Burning Earth) увійшов до фінального списку номінантів 38-ї Європейської кінопремії European Film Awards. Стрічку номінували одразу в двох категоріях — «Європейський документальний фільм» та «Європейський фільм».

Про це повідомив Український інститут.

Фільм є документальною мозаїкою про життя України в перші роки повномасштабного вторгнення. Його режисеркою, сценаристкою та режисеркою монтажу стала українська кінематографістка Ольга Журба. Для неї це друга повнометражна документальна робота.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Свій фестивальний шлях стрічка розпочала у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де отримала широку увагу міжнародної спільноти та позитивні відгуки критиків.

European Film Awards — одна з найпрестижніших кінопремій Європи, яку щороку вручають за визначні досягнення в європейському кінематографі. У жовтні фільм увійшов до короткого списку премії, а за підсумками голосування був включений до фінального переліку номінантів.

Наступний етап голосування триватиме з 15 грудня 2025 року до 8 січня 2026 року, а церемонія оголошення переможців відбудеться 17 січня 2026 року в Берліні.

Фільм «Пісні землі, що повільно горить» створено українською кінокомпанією Moon Man у копродукції з міжнародними партнерами — Final Cut for Real (Данія), We Have a Plan (Швеція), ARTE France (Франція) та Film i Skåne AB (Швеція). Міжнародну промоцію стрічки під час світової прем’єри підтримав Український інститут.

Нагадаємо, що короткометражний фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» (Rock, Paper, Scissors), у якому головну роль виконав актор з Миколаєва Олександр Рудинський, потрапив до шортлиста премії «Оскар-2026».

У лютому цього року стрічка здобула премію BAFTA в номінації «Найкращий британський короткометражний фільм». Під час нагородження Олександр Рудинський присвятив свою промову загиблому на фронті актору Євгену Світличному.

Раніше повідомлялось, що Олександр Рудинський зіграв роль в американському серіалі «Агенція». А у березні цього року миколаївський актор отримав звання Заслуженого артиста України.