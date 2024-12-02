  • понеділок

    2 грудня, 2024

  • -2°
    Сніжні зерна

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • -2° Сніжні зерна

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Український актор з Миколаєва зіграв роль в американському серіалі «Агенція»

Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiyАктор Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Наприкінці листопада на стрімінговій платформі Paramount+ відбулась премʼєра шпигунського серіалу, де актор Олександр Рудинський зіграв українською військового.

Про це пише Олександр Рудинський у Instagram.

«Агенція» — це американська адаптація французького серіалу «Бюро легенд» Еріка Рошана, який виходив на каналі Canal+ з 2015 по 2020 рік. Продюсували проєкт Джордж Клуні та Ґрант Геслоу, а головну роль зіграв Майкл Фассбендер.

Події серіалу розгортаються у відділі, який готує офіцерів виконувати довготривалі місій під чужими іменами, щоб виявляти та вербувати джерела розвідки. Зйомки проходили у Лондоні, а також окремі сцени фільмували у Таллінні (Естонія) та Каїрі (Єгипет).

Реклама

Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Він зіграв у серіалі військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України.

У інтерв’ю для Harpers Bazaar Ukraine актор розповідає, що для нього важлива тема України, яка пронизує весь сюжет серіалу.

«Що для мене особливо важливо, це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет. Мій персонаж є частиною цієї лінії, особливо у другій, третій, дев’ятій та десятій серіях. Є одна сцена, де мій герой наважується на вчинок, про який, мабуть, мріють усі українці. Хотілося б, щоб подібне траплялося не лише у кіно, а й у реальному житті», — говорить Олександр Рудинський.

Зйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiyЗйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy
Зйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiyЗйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Також у серіалі знявся актор Сергій Онопко з Харкова, відомий своєю роллю у фільмі Френсіса Лоуренса «Червоний горобець». Зараз він працює над проєктом «Сандокан», який вийде у 2025 році.

Нагадаємо, у липні на платформі Netflix вийшов новий історичний проєкт — серіал «Декамерон», заснований на новелах відомого італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо. У серіалі, глядачі також побачили українського актора Олександра Рудинського, що зобразив одноокого бандита. 

Останні новини про: Культура

Миколаївців запрошують на щорічний джазовий фестиваль
«Втрачений рух»: мисткиня з Миколаєва презентувала в Польщі перформанс про рідне місто
Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі 2019 року
Реклама

Читайте також:

новини

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Олена Козубовська
новини

«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»

Володимир Коваль
новини

Депутати Південноукраїнську з другого разу проголосували за преміювання мера Онуфрієнка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Культура

Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі 2019 року
«Втрачений рух»: мисткиня з Миколаєва презентувала в Польщі перформанс про рідне місто
Миколаївців запрошують на щорічний джазовий фестиваль

ІНФОГРАФІКА

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів

Зеленський наголосив, що Україні не вистачає сил для звільнення окупованого Криму

Шольц з візитом в Україні: IRIS-T, пускові установки для Patriot, і танки Gepard поставлять в грудні

В центрі Миколаєва планують впровадити платне паркування на 11 ділянках

БЕЗПЕКА

Жителька Миколаєва поскаржилась на закрите укриття під час тривоги

6 годин тому

«Бюрократична тяганина» завадила Південноукраїнську використати ₴124 млн на розвиток та будівництво

СУСПІЛЬСТВО

Головне сьогодні