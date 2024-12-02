Український актор з Миколаєва зіграв роль в американському серіалі «Агенція»

Актор Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Наприкінці листопада на стрімінговій платформі Paramount+ відбулась премʼєра шпигунського серіалу, де актор Олександр Рудинський зіграв українською військового.

Про це пише Олександр Рудинський у Instagram.

«Агенція» — це американська адаптація французького серіалу «Бюро легенд» Еріка Рошана, який виходив на каналі Canal+ з 2015 по 2020 рік. Продюсували проєкт Джордж Клуні та Ґрант Геслоу, а головну роль зіграв Майкл Фассбендер.

Події серіалу розгортаються у відділі, який готує офіцерів виконувати довготривалі місій під чужими іменами, щоб виявляти та вербувати джерела розвідки. Зйомки проходили у Лондоні, а також окремі сцени фільмували у Таллінні (Естонія) та Каїрі (Єгипет).

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Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Він зіграв у серіалі військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України.

У інтерв’ю для Harpers Bazaar Ukraine актор розповідає, що для нього важлива тема України, яка пронизує весь сюжет серіалу.

«Що для мене особливо важливо, це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет. Мій персонаж є частиною цієї лінії, особливо у другій, третій, дев’ятій та десятій серіях. Є одна сцена, де мій герой наважується на вчинок, про який, мабуть, мріють усі українці. Хотілося б, щоб подібне траплялося не лише у кіно, а й у реальному житті», — говорить Олександр Рудинський.

Зйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy Зйомки серіалу «Агенція». Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Також у серіалі знявся актор Сергій Онопко з Харкова, відомий своєю роллю у фільмі Френсіса Лоуренса «Червоний горобець». Зараз він працює над проєктом «Сандокан», який вийде у 2025 році.

Нагадаємо, у липні на платформі Netflix вийшов новий історичний проєкт — серіал «Декамерон», заснований на новелах відомого італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо. У серіалі, глядачі також побачили українського актора Олександра Рудинського, що зобразив одноокого бандита.