Актор з Миколаєва Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України
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- Анна Гакман
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7:45, 30 березня, 2025
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Миколаївський актор Олександр Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України.
Про це йдеться в указі президента України №200/2025.
Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Нагадаємо, наприкінці листопада на стримінговій платформі Paramount+ відбулась премʼєра шпигунського серіалу, де актор Олександр Рудинський зіграв українською військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України.
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