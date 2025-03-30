Актор з Миколаєва Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України

Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Миколаївський актор Олександр Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України.

Про це йдеться в указі президента України №200/2025.

Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Нагадаємо, наприкінці листопада на стримінговій платформі Paramount+ відбулась премʼєра шпигунського серіалу, де актор Олександр Рудинський зіграв українською військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України.