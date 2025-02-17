Короткометражка про війну з актором з Миколаєва виграла премію BAFTA

Команда фільму на нагородженні у Лондоні

У Лондоні у неділю, 16 лютого, відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії телебачення і кіномистецтва (BAFTA). Переможцем у номінації «Найкращий британський короткометражний фільм» перемогла стрічка «Камінь, ножиці, папір».

Про це повідомляється на сайті британського Оскара.

Фільм 26-річного режисера Франца Бьома, заснований на реальних подіях, присвячений повномасштабному вторгненню Росії в Україну. 20-хвилинний фільм розповідає історію молодого хлопця Івана, який проживає на сході України. Батько хлопця — хірург, який оперує поранених військових і цивільних у госпіталі на передовій. За сюжетом, головний герой намагається захистити пацієнтів від російських загарбників.

Кадри з фільму «Камінь, ножиці, папір» Кадри з фільму «Камінь, ножиці, папір» Кадри з фільму «Камінь, ножиці, папір»

Головна роль у стрічці дісталась миколаївцю Олександру Рудинському. Під час отримання нагороди разом із командою фільму актор наголосив, що цю перемогу присвячує загиблому на війні проти Росії товаришеві.

— Я хочу присвятити ці слова моєму другу Жені Світличному, який загинув, коли війна почалася, а також усім іншим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною, — сказав Олександр Рудинський.