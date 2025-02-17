Короткометражка про війну з актором з Миколаєва виграла премію BAFTA
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:25, 17 лютого, 2025
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У Лондоні у неділю, 16 лютого, відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії телебачення і кіномистецтва (BAFTA). Переможцем у номінації «Найкращий британський короткометражний фільм» перемогла стрічка «Камінь, ножиці, папір».
Про це повідомляється на сайті британського Оскара.
Фільм 26-річного режисера Франца Бьома, заснований на реальних подіях, присвячений повномасштабному вторгненню Росії в Україну. 20-хвилинний фільм розповідає історію молодого хлопця Івана, який проживає на сході України. Батько хлопця — хірург, який оперує поранених військових і цивільних у госпіталі на передовій. За сюжетом, головний герой намагається захистити пацієнтів від російських загарбників.
Головна роль у стрічці дісталась миколаївцю Олександру Рудинському. Під час отримання нагороди разом із командою фільму актор наголосив, що цю перемогу присвячує загиблому на війні проти Росії товаришеві.
— Я хочу присвятити ці слова моєму другу Жені Світличному, який загинув, коли війна почалася, а також усім іншим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною, — сказав Олександр Рудинський.
Олександр Рудинський — український актор театру та кіно. Він народився в Миколаєві, а після закінчення школи переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Нагадаємо, у липні на платформі Netflix вийшов новий історичний проєкт — серіал «Декамерон», заснований на новелах відомого італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо. У серіалі, глядачі також побачили українського актора Олександра Рудинського, що зобразив одноокого бандита.
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