У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

«Зоря»-«Машпроект» . Архівне фото з відкритих джерел

У Миколаєві на державному підприємстві «Зоря-Машпроект» виплатили зарплату за листопад після майже двомісячної затримки.

Про це розповів «МикВісті» працівник підприємства, який побажав залишитися анонімним.

Як відомо, 16 грудня ми писали, що працівники державного стратегічного оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві вже другий місяць не отримували заробітну плату. Тоді працівник підприємства нам розповів, що у листопаді працівникам виплатили лише 25% від авансу, а заробітну плату за місяць вони так і не отримали.

За словами працівника підприємства, зарплату за листопад виплатили двома частинами: першу — 18 грудня, тобто через два дні після нашої публікації, а другу — 25 грудня.

— Першу частину зарплати виплатили 18 грудня і другу частину — 25 грудня. Я чув, що наче взяли кредит. Ще обіцяли аванс за грудень, але поки немає, хоча мали отримати 21 грудня. Але хоч щось, — розповів у коментарі «МикВісті» працівник «Зоря»-«Машпроект».

Зазначимо, 23 грудня народний депутат України Ігор Копитін звернувся до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко через невчасну виплату зарплатні працівникам оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві. Він просив надати інформацію про причини затримок, а також результати перевірок, проведених щодо ситуації.

Нагадаємо, Укроборонпром тримає в таємниці результати конкурсного відбору кандидатів на посаду директора миколаївського держпідприємства «Зоря»-«Машпроект», який пройшов майже три місяці тому, а саме 25 вересня, а також не призначає нового керівника.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: МикВісті

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Нагадаємо, співробітник працював на підприємстві з 2010 року, з 2018 року перебував на посаді начальника цеху. З червня 2022 року не отримував заробітну плату та був недопущений до робочого місця без пояснення причин. Він дізнався, що наказом від 20 травня 2022 року підприємство призупинило дію його трудового договору на підставі статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

На суді позивач стверджував, що не отримував повідомлення про призупинення трудового договору, адже підприємство продовжувало свою діяльність, а його посада не була скорочена. Таким чином, він вважав призупинення трудового договору незаконним та вимагав його скасування, а також виплати заробітної плати за період з червня 2022 року.

У результаті з підприємства «Зоря»-«Машпроект» стягнуть середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1,2 мільйонів гривень.