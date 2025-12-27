Нардеп Копитін звернувся до прем'єр-міністра через затримки у виплаті зарплат на заводі «Зоря» в Миколаєві

«Зоря» — «Машпроект» . Архівне фото з відкритих джерел

Народний депутат України Ігор Копитін звернувся до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко через невчасну виплату зарплатні працівникам оборонного підприємства «Зоря» — «Машпроект» у Миколаєві. Він просить надати інформацію про причини затримок, а також результати перевірок, проведених щодо ситуації.

Про це йдеться у депутатському зверненні від 23 грудня. Аналогічні листи Ігор Копитін направив міністру оборони України Денису Шмигалю та директору АТ «Українська оборонна промисловість» Герману Сметаніну.

За словами нардепа, останнім часом він отримує численні звернення від працівників заводу, які скаржаться на тривалі затримки заробітної плати. У зв’язку з цим Ігор Копитін просить надати інформацію про стан розрахунків із зарплатами та іншими обов’язковими виплатами, а також пояснити причини невиконання заводом зобов’язань перед своїми працівниками.

Депутатське звернення Ігоря Копитіна щодо через затримок у виплаті заробітної плати працівникам «Зоря» — «Машпроект» від 23 грудня. Депутатське звернення Ігоря Копитіна щодо через затримок у виплаті заробітної плати працівникам «Зоря» — «Машпроект» від 23 грудня.

Крім того, депутат просить поінформувати його про результати або заплановані перевірки Державної аудиторської служби щодо використання фінансових ресурсів підприємства. Окремо він цікавиться, чи проводилися інші перевірки виконавчими органами та які заходи вжили для виправлення ситуації.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» поспілкувалися з робітниками підприємства. Виявилося, що працівники заводу «Зоря»—«Машпроект» у Миколаєві, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», вже другий місяць не отримують зарплату.