Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів. Архівне фото з відкритих джерел

Укроборонпром тримає в таємниці результати конкурсного відбору кандидатів на посаду директора миколаївського держпідприємства «Зоря»-«Машпроект», який пройшов місяць тому, а саме 25 вересня, а також не призначає нового керівника.

Про це йдеться у відповіді «Укроборонпрому» на інформаційний запит редакції «МикВісті».

Як відомо, про конкурс на вакантну посаду директора держпідприємства «Укроборонпром» оголосив на одному з онлайн-майданчиків з найму робітників. При цьому, у відповідь на запит «МикВісті» нам повідомляли, що в період воєнного стану не проводять конкурсний відбір керівників. Пізніше у компанії повідомили, що це був не конкурс, а «підбір кандидатів».

За інформацією декількох джерел «МикВісті», які спостерігали за проведенням конкурсу, формат «підбору кандидатів» виглядал як звичайний конкурс на вакантну посаду такого рівня: відбувалось засідання конкурсної комісії, члени якої заслуховували претендентів на посаду керівника «Зорі», вони презентували себе та свій план порятунку підприємства, їм питання, в тому числі пов'язані з їх попередньою діяльністю та навіть виїздами за кордон, зокрема у РФ.

«МикВісті» звернулись до держконцерну з запитом щодо того, кого комісія рекомендувала до призначення на посаду генерального директора «Зорі»-«Машпроект» за підсумками підбору кандидатів, яке рішення ухвалив керівник Укроборонпрому та коли планується призначення нового керівника «Зорі».

У відповіді на запит нам відмовили, пославшись на внутрішні нормативні акти, якими інформація про претендентів на посаду є конфіденційною.

«Персональні дані кандидатів на керівну посаду Акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», які за результатами підбору направлені комісією Генеральному директору АТ «УОП», належить до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію», — йдеться у відповіді Укроборонпрому.

Також, з відповіді Укроборонпрому можна зробити висновок, що станом на 22 жовтня рішення щодо призначення директора миколаївської «Зорі» не прийняте.

Олексій Цимбал, теперішній керівник ДП Зоря-Машпроект

Серед претендентів на посаду генерального директора держпідприємства — поточний керівник «Зорі» Олексій Цимбал. У травні стало відомо про те, що його призначили виконуючим обов’язки генерального директора підприємства.

Олексій Цимбал був депутатом Миколаївської міської ради 2010-2015 років від «Партії регіонів» та фігурував у кримінальних справах під час роботи на сумському машинобудівному заводі. Це підприємство контролював бізнесмен Костянтин Григоришин, на якого президент Володимир Зеленський наклав санкції на початку 2025 року.

За інформацією «МикВісті», вже під час проведення конкурсу та розгляду його кандидатури окремі члени комісії обговорювали можливий перетин кордону Олексієм Цимбалом з Російською Федерацією в районі Білгородської області у 2021 році.

Хто такий Олексій Цимбал

Олексій Цимбал народився в Миколаєві 1 жовтня 1971 року, закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК ім. Адмірала Макарова) за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». У 1994 році прийшов працювати економістом ливарного цеху «Зорі».

У 2010 році Олексій Цимбал став депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів» по округу в Інгульському районі. За даними громадського руху «ЧЕСНО» за каденцію він пропустив 96% засідань міської ради. Свою відсутність на сесіях він тоді пояснював роботою в Сумах.

Відомо, що 2011 по 2019 року Олексій Цимбал був генеральним директором ПАТ «Сумське НВО імені М. В. Фрунзе» (зараз «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»). Це один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, до 2014 року 70% експорту підприємства йшло в Росію, казав Олексій Цимбал.

Олексій Цимбал став фігурантом дев’яти кримінальних справ, одна з яких стосувалась невиплати працівникам заводу зарплати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень за час роботи у 2017 році.

Олексій Цимбал у сумському суді, скриншот з сюжету «Суспільного»

Йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу: «невиконання судового рішення, вчинене службовою особою» та «безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства».

У 2021 року в суді під час обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягала на домашньому арешті з носінням електронного браслета і здачі паспорта для Олексія Цимбала. У той же час, суд також арештував майно Олексія Цимбала в Миколаєві.

«Цимбал, з метою уникнення відповідальності за скоєння кримінального правопорушення може надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Має значну частину майна як на території України, так і за її межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон і може їх використовувати для переховування від суду. На даний час за місцем реєстрації не проживає, постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбал може впливати на свідків та потерпілих шляхом здійснення погроз, схиляти до зміни показань», — цитувало «Суспільне» слова прокурора сумської прокуратури Олександра Ганжала. Тоді Олексія Цимбала суд відпустив під особисте зобов’язання.

У лютому 2025 року Зарічний районний суд Сум ухвалив рішення про закриття провадження проти Олексія Цимбала у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до декларації, у 2024 році Олексій Цимбал отримав дохід у розмірі 2 мільйони 11 тисяч гривень на державному підприємстві «Зоря»-«Машпроект», це у середньому близько 167 тисяч гривень на місяць. У минулому році його Ружина стала власницею автомобіля KIA NIRO 2021 року випуску, а сам Олексій Цимбал володіє LEXUS RX300 2020 року. Окрім житла у Миколаєві, Олексій Цимбал з 2015 року має квартиру в Іспанії, за яку ще виплачує іпотеку. Його дружина у 2021 році придбала будинок у селі Гатному під Києвом.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 мільярда гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.