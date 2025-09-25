У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Державна компанія «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) заявила, що не проводить конкурс на посаду директора підприємства «Зоря»-«Машпроект» в Миколаєві попри те, що у цей же час оголосила про конкурс на одному з майданчиків з найму робітників.

На початку вересня редакція онлайн-медіа «МикВісті» звернулась з інформаційним запитом до Укроборонпрома щодо проведення конкурсу на посаду генерального директора АТ «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві.

12 вересня держкомпанія повідомила, що в період воєнного стану не проводиться конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

«З огляду на те, що АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» є суб’єктом господарювання державного сектору економіки, конкурсний відбір керівників вказаного товариства не проводився», - йдеться у відповіді на запит за підписом начальника управління комунікації Укроборонпрома Ірини Ванникової.

Відповідь Укроборонпрому на запит МикВісті щодо конкурсу на посаду генидерктора Зорі

У той же час, на сайті вакансій було опубліковано оголошення про конкурс на посаду генерального директора підприємства держконцерну.

«Шукаємо висококваліфікованого та відповідального Генерального директора, який володіє глибокими знаннями в управлінні, економіці та профільних галузях. Якщо ви маєте бездоганну репутацію, значний керівний досвід та прагнете до розвитку і успіху, запрошуємо вас до участі в конкурсі», - йдеться в оголошенні.

Оголошення про вакансію гендиректора "Зорі" на сайті Robota.ua, скрин МикВісті

За інформацією «МикВісті» від одного з учасників цього конкурсу, мова саме про пошук кандидатів на посаду директора миколаївської «Зорі».

На сайті вакансій зазначено обов’язки, які передбачає посада: загальне управління підприємством та стратегічний розвиток; розробка та впровадження складних проєктів з оновлення виробничої бази, застосування інноваційних технологічних рішень; організація виробничих процесів; взаємодія з державними установами, ведення переговорів з локальними та міжнародними партнерами.

Оголошення про вакансію гендиректора "Зорі" на сайті Robota.ua, скрин МикВісті

Кандидат повинен мати не менше 5 років управлінського досвіду на керівних посадах у сфері промислового виробництва, повну вищу освіту за відповідною спеціальністю, бажано знання англійськох на рівні Upper Intermediate (B2) та інші.

Резюме можна було надсилати до 12 вересня. Тобто, фактично державна компанія «Укроборонпром», яку очолює колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін офіційно надала неправдиву інформацію журналістам.

Спочатку планувалось, що конкурс відбудеться 18 вересня, однак його перенесли на сьогодні, 25 вересня, повідомило джерело «МикВісті».

Серед претендентів на посаду генерального директора держпідприємства - нинішній керівник «Зорі» Олексій Цимбал. У травні стало відомо про те, що його призначили виконуючим обов’язки генерального директора підприємства. Олексій Цимбал був депутатом Миколаївської міської ради 2010 - 2015 років від «Партії регіонів» та фігурував у кримінальних справах під час роботи на сумському машинобудівному заводі. Це підприємство контролював бізнесмен Костянтин Григоришин, на якого президент Володимир Зеленський наклав санкції на початку 2025 року.

Очільник миколаївської Зорі Олексій Цимбал, якого пов‘язують з олігархом Костянтином Григоришиним, фото Sumy Today

Хто такий Олексій Цимбал

Олексій Цимбал народився в Миколаєві 1 жовтня 1971 року, закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК ім. Адмірала Макарова) за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». У 1994 році прийшов працювати економістом ливарного цеху «Зорі».

У 2010 році Олексій Цимбал став депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів» по округу в Інгульському районі. За даними громадського руху «ЧЕСНО» за каденцію він пропустив 96% засідань міської ради. Свою відсутність на сесіях він тоді пояснював роботою в Сумах.

Відомо, що 2011 по 2019 року Олексій Цимбал був генеральним директором ПАТ «Сумське НВО імені М. В. Фрунзе» (зараз «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»). Це один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, до 2014 року 70% експорту підприємства йшло в Росію, казав Олексій Цимбал.

Олексій Цимбал став фігурантом дев’яти кримінальних справ, одна з яких стосувалась невиплати працівникам заводу зарплати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень за час роботи у 2017 році.

Олексій Цимбал у сумському суді, скриншот з сюжету Суспільного

Йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу: «невиконання судового рішення, вчинене службовою особою» та «безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства»

У 2021 року в суді під час обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягала на домашньому арешті з носінням електронного браслета і здачі паспорта для Олексія Цимбала. У той же час, суд також арештував майно Олексія Цимбала в Миколаєві.

«Цимбал, з метою уникнення відповідальності за скоєння кримінального правопорушення може надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Має значну частину майна як на території України, так і за її межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон і може їх використовувати для переховування від суду. На даний час за місцем реєстрації не проживає, постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбал може впливати на свідків та потерпілих шляхом здійснення погроз, схиляти до зміни показань», - цитувало Суспільне слова прокурора сумської прокуратури Олександра Ганжала. Тоді Олексія Цимбала суд відпустив під особисте зобов’язання.

У лютому 2025 року Зарічний районний суд Сум ухвалив рішення про закриття провадження проти Олексія Цимбала у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до декларації, у 2024 році Олексій Цимбал отримав дохід у розмірі 2 мільйони 11 тисяч гривень на державному підприємстві «Зоря» —«Машпроект», це у середньому близько 167 тисяч гривень на місяць. У минулому році його Ружина стала власницею автомобіля KIA NIRO 2021 року випуску, а сам Олексій Цимбал володіє LEXUS RX300 2020 року. Окрім житла у Миколаєві, Олексій Цимбал з 2015 року має квартиру в Іспанії, за яку ще виплачує іпотеку. Його дружина у 2021 році придбала будинок у селі Гатному під Києвом.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.