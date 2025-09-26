В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів. Архівне фото з відкритих джерел

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) пояснило процедуру відбору керівників оборонних підприємств після публікації «МикВісті» про конкурс на посаду директора держпідприємства «Зоря»-«Машпроект».

Про це йдеться у офіційній заяві Укроборонпрому, яке є у розпорядженні редакції «МикВісті».

Зазначимо, що днями стало відомо, що 25 вересня оголошено конкурс на одному з майданчиків з найму робітників на посаду директора «Зорі»-«Машпроект». Хоча, як відповіли в Укроборонпромі до цього, в період воєнного стану конкурсний відбір не проводиться.

У своїй відповіді в компанії наголосили, що класичний конкурсний відбір, передбачений постановою Кабінету Міністрів, наразі дійсно не проводиться у зв’язку з дією воєнного стану та постановою уряду №643 від 2022 року. Натомість використовується процедура підбору кандидатів, яка дозволяє забезпечити конкурентність, прозорість і неупередженість у виборі керівників підприємств.

Підбір кандидатів здійснюється на підставі внутрішніх документів і проводиться спеціальною комісією. Крім керівництва концерну, туди входять представники державних органів, профспілок, громадських організацій («Стейтвотч», RISE UA, «Трансперенсі Інтернешнл Україна»), а також представники країн-партнерів — США, Великої Британії, Німеччини, Франції та НАТО. Загалом процедура триває 21 день.

— Алгоритм проведення підбору кандидатів передбачає простий механізм: після прийняття рішення про проведення відбору готуються кваліфікаційні вимоги, шукають кандидатів та проводять перевірку тих, хто подав свою кандидатуру. На засіданні Комісії відбуваються співбесіди, за результатами яких генеральному директору дають рекомендації щодо кандидатів. В середньому, ця процедура триває 21 календарний день, — йдеться у розʼясненні.

Саме така процедура, як вказують в Укроборонпромі, була проведена для визначення кандидатів на посаду керівника «Зорі»-«Машпроект». Комісія вже відбулася та подала генеральному директору компанії Герману Сметаніну рекомендації щодо двох кандидатів.

— Станом на дату надання відповіді, було проведено засідання Комісії та надані рекомендації Генеральному директору щодо двох кандидатів. Рішення про призначення в рамках процедури Підбору кандидатів приймає Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», —додали у відповіді.

Зокрема в Укроборонпромі пояснили, чому інформація про конкурс на посаду генерального директора була опублікована у сервісі з пошуку роботи.

— Пошук кандидатів проводиться згідно з кваліфікаційними вимогами. Мають бути представлені мінімум 5 кандидатів, з них мінімум 2 – «зовнішні», тобто ті, які не працюють на підприємствах, щодо яких Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» здійснює повноваження уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, або в самому АТ «УОП». Саме тому оголошення про підбір кандидатів розміщується на сервісах з пошуку роботи. З метою безпеки, назва конкретного підприємства в таких оголошеннях не вказується, — зазначили в Укроборонпромі.

Зазначимо, за даними «МикВісті», серед претендентів на посаду генерального директора держпідприємства — нинішній керівник «Зорі» Олексій Цимбал. У травні стало відомо про те, що його призначили виконуючим обов’язки генерального директора підприємства. Олексій Цимбал був депутатом Миколаївської міської ради 2010-2015 років від «Партії регіонів» та фігурував у кримінальних справах під час роботи на сумському машинобудівному заводі. Це підприємство контролював бізнесмен Костянтин Григоришин, на якого президент Володимир Зеленський наклав санкції на початку 2025 року.

Хто такий Олексій Цимбал

Олексій Цимбал народився в Миколаєві 1 жовтня 1971 року, закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК ім. Адмірала Макарова) за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». У 1994 році прийшов працювати економістом ливарного цеху «Зорі».

У 2010 році Олексій Цимбал став депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів» по округу в Інгульському районі. За даними громадського руху «ЧЕСНО» за каденцію він пропустив 96% засідань міської ради. Свою відсутність на сесіях він тоді пояснював роботою в Сумах.

Відомо, що 2011 по 2019 року Олексій Цимбал був генеральним директором ПАТ «Сумське НВО імені М. В. Фрунзе» (зараз «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»). Це один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, до 2014 року 70% експорту підприємства йшло в Росію, казав Олексій Цимбал.

Олексій Цимбал став фігурантом дев’яти кримінальних справ, одна з яких стосувалась невиплати працівникам заводу зарплати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень за час роботи у 2017 році.

Олексій Цимбал у сумському суді, скриншот з сюжету «Суспільного»

Йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу: «невиконання судового рішення, вчинене службовою особою» та «безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства».

У 2021 року в суді під час обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягала на домашньому арешті з носінням електронного браслета і здачі паспорта для Олексія Цимбала. У той же час, суд також арештував майно Олексія Цимбала в Миколаєві.

«Цимбал, з метою уникнення відповідальності за скоєння кримінального правопорушення може надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Має значну частину майна як на території України, так і за її межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон і може їх використовувати для переховування від суду. На даний час за місцем реєстрації не проживає, постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбал може впливати на свідків та потерпілих шляхом здійснення погроз, схиляти до зміни показань», — цитувало «Суспільне» слова прокурора сумської прокуратури Олександра Ганжала. Тоді Олексія Цимбала суд відпустив під особисте зобов’язання.

У лютому 2025 року Зарічний районний суд Сум ухвалив рішення про закриття провадження проти Олексія Цимбала у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до декларації, у 2024 році Олексій Цимбал отримав дохід у розмірі 2 мільйони 11 тисяч гривень на державному підприємстві «Зоря»-«Машпроект», це у середньому близько 167 тисяч гривень на місяць. У минулому році його Ружина стала власницею автомобіля KIA NIRO 2021 року випуску, а сам Олексій Цимбал володіє LEXUS RX300 2020 року. Окрім житла у Миколаєві, Олексій Цимбал з 2015 року має квартиру в Іспанії, за яку ще виплачує іпотеку. Його дружина у 2021 році придбала будинок у селі Гатному під Києвом.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.