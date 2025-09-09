«Укроборонпром» увійшов до списку 50 найбільших оборонних компаній світу

«Укроборонпром» увійшов у список 50 найбільших оборонних компаній світу. Фото: "Укроборонпром"

АТ «Українська оборонна промисловість» посіло 49-те місце у рейтингу 100 найбільших оборонних компаній світу, який щороку складає видання Defense News.

За словами генерального директора товариства Германа Сметаніна, у 2024 році оборонна виручка підприємства перевищила $3 мільярди, що на 36,3% більше, ніж у 2023 році. Це значно випереджає середньосвітовий показник зростання серед компаній зі списку, який становив 11,2%.

У результаті «Укроборонпром», як і минулого року, опинився на 49-ому місці за абсолютним обсягом доходів від оборонної продукції та на 16-ій позиції за темпами зростання.

Лідерами світового рейтингу традиційно залишаються американські компанії Lockheed Martin ($68,4 мільярди) та RTX ($43,5 мільярди), а також китайська CASIC ($38,7 мільярди).

Цікаво, що найвищі темпи зростання продемонстрували компанії з США — Anduril (+138%), з Туреччини — Askeri Fabrika (+100%) та з Люксембургу — SES (+93,7%).

Загальний обсяг виробленої продукції серед 100 найбільших оборонних компаній у 2024 році зріс на 11,2% і досяг $661 мільярди. Водночас лише 54 компанії з рейтингу мали позитивну динаміку розвитку, тоді як інші зафіксували скорочення фінансування.

Найбільше інвестицій та уваги до розвитку оборонної промисловості, за даними аналітиків, спостерігається у США, Китаї, Туреччині, країнах Європи та Південній Кореї.

Нагадаємо, у 2024 році «МикВісті» писали, що доходи Укроборонпрому зросли на 50% в порівнянні з минулим роком.